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Bağışıklığı güçlendiren süper sağlıklı besinler nelerdir? etkili besinler nasıl tüketilmeli?

Havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bugünlerde hastalıklarda kol geziyor. Sık sık hasta oluyorsanız bağışıklık sizteminiz zayıf düşmüş olabilir. Merak etmeyin doğa bize hastalıklardan korunma konusunda da çok yardımcı. Bağışıklığımızı güçlendiren süper sağlıklı besinler doğada mevcut. etkisine sahip besinlerin başında hiç kuşkusuz , gelmekte. Peki bağışıklık güçlendiren doğal antibiyotik olan bu besinler neler? Sağlığımıza bu besinleri nasıl ve ne kadar tüketmeliyiz? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimiz...

Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 11:00
Bağışıklığı güçlendiren süper sağlıklı besinler nelerdir? Doğal antibiyotik etkili besinler nasıl tüketilmeli?

Havaların soğumasıyla bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Merak etmeyin, kış hastalıklarından bağışıklığı güçkendiren besinlerle korunmak mümkün!

Serbest radikal denen maddeler hücre içine girer ve hücrelerde hasara neden olarak kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, grip, nezle gibi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Yediğimiz birçok besinde bulunan antioksidanlar ise bu serbest radikalleri etkisiz hale getirip, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Diyetisyen Gözde Serin, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hakkında bilgi verdi. İşte bağışıklığınızı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmanızı sağlayan besinler!

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Bağışıklığı güçlendiren süper sağlıklı besinler nelerdir? Doğal antibiyotik etkili besinler nasıl tüketilmeli?
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