D vitamini eksikliği neden olur ve nasıl anlaşılır? D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Son yıllarda önemli bir sorun haline gelen ve ülkemizde her 10 kişiden 9'unda eksikliği görülen D vitamini, kemik sağlımızı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüm sinir sistemini ve vücudumuzu ayakta tutan D vitamininin temel yapısı kolesteroldür. D vitaminin en temel kaynağı güneştir. Günümüzde yoğun iş temposundan ve kapalı alanlara bağlı yaşantımızdan dolayı D vitamini eksikliği artmaktadır. Sıcak ve güneşli havalarda güneşten kaçtığımız ve açık hava aktivitelerimizi azalttığımız için hemen hemen herkeste görülür. D vitamini zor yerine konulan bir vitamindir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTLERİ NELERDİR?

D vitamini eksik olan kişiler genelde sabahları çok zor uyanırlar ve yataktan çıkmakta, güne başlamakta zorlanırlar. Gün içerisinde de uykusuzluk sorunu çekerler. D vitamini eksik olan kişiler kilo vermekte zorlanırlar ve kolayca kilo alabilirler. Yorgunluk, kemiklerde ve eklem bölgelerinde ağrı, güçsüzlük, gözaltlarında morlaşma, depresyon gibi belirtiler de D vitamini eksikliğine işaret olabilir. Özellikle kemiklerde hissedilen ağrıların temel kaynağı D vitamini eksikliği olabilir. Eğer vücudunuzda bu belirtiler var ise doktora başvurup kan testi yaptırmanızı öneririz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Doğal yöntemler ile D vitamini eksikliğini gidermenin en önemli yolu günlük 15 ile 20 dakika arası güneş ışınlarına doğrudan temas etmektir. Tavsiye edilen saatler sabah 10 ile öğlen 15 arasındadır fakat bu saatler aynı zamanda güneş ışınlarının dik vurduğu saatler olduğu için cilt kanseri olma riskine karşı güneş kremi sürülmesi önerilir.

Bunun haricinde doktorlar tarafından reçete edilen d3 vitamini takviyesi de d vitamini eksikliğini gidermek adına uygulanabilecek bir yöntemdir.

Ayrıca somon balığı, süt, yumurta, tereyağı, karaciğer, kakao ve gibi besinlerde de D vitamini bulunur.

BİTKİLERDE D VİTAMİNİ VAR MI?

Bitkilerde D vitamini yoktur. Fakat mantar güneş ışınlarını toplayabilen bir besindir. Dilimlediğiniz mantarları doğrudan güneş ışığında arada cam olmayacak şekilde bekletirseniz doğal bir D vitamini kaynağına dönüştürebilirsiniz.

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Prof. Dr. Serap Semiz, "D vitamini vücutta kalsiyum dengesinin düzenlemek, kemik mineral yapısının oluşmasını sağlamak, büyüme-gelişmeye katkıda bulunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu önemli işlevlerinden dolayı D vitamini gereksinimi, hızlı büyüme dönemlerinde artar. Çünkü eksikliğinde, çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir, ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm ortaya çıkabilir." D vitamini eksikliğinin pek çok nedeni olduğunu belirten Semiz, bunlar: güneş ışınlarından yeteri kadar yararlanamamak, D vitamininden zengin besinleri yetersiz tüketmek, annenin hamilelikte ve emzirme döneminde artan D vitamini gereksinimi karşılayamaması, bazı ilaçlar, bağırsak emilim sorunları ve kronik hastalıklardır.