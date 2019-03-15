KOAH hastalığı nedir? KOAH hastalığı belirtileri nelerdir?

KOAH hastalığı, uzmanlara göre dünyada en fazla ölüme yol açan hastalıklar arasında gösteriliyor. Öyle ki KOAH hastalığının belirtilerini anlamak için birkaç küçük detaya dikkat etmek gerekir. Amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir hastalık grubu olan KOAH nedir? Tam açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan ve isminin baş harflerinin kısaltılmışıdır. KOAH hastalığı bireylerin havayollarını daraltır ve nefes alımlarını zorlaştırır. Amfizem ve kronik bronşit, KOAH'a katkıda bulunan en yaygın iki durumdur.

KOAH BELİRTİLERİ NELERDİR?

KOAH belirtileri herkeste farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekir. Kişiden kişiye göre farklılık gösteren bu rahatsızlık, için yaygın belirtiler bunlardır;

Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, göğüste tıkanma, hırıltılı solunum ve morarma gibi belirtileri vardır. KOAH' tan kesin olarak korunma diye bir durum söz konusu değildir. Ancak sigara içmeyerek bu durumunun önüne geçilebilir.

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

1- Mesleki zararlı gazlar, tanecikler(mikro parçacık) solunması.

2- Etkin biçimde sigara kullanımı.

3- Hava kirliliği.

KOAH HASTALIĞININ VÜCUDA NE GİBİ ETKİLERİ OLMAKTADIR?

1- Hava yolları daralır, yani akciğerlere daha az hava girer.

2- Hava yollarının duvaları kalınlaşır ve şişer.

3- Hava yollarının çevrelerindeki kaslar , kasılır.

4- Hava yollarının içinde sekresyon ( balgam) artması tıkanıklara neden olur.

5- Alveol içindeki hava tıkanıklıktan dolayı geri boşalamaz, göğüsümüzü sıkışık hissederiz.

KOAH BULAŞICI BİR HASTALIK MIDIR?

Koah bulaşıcı bir hastalık değildir.