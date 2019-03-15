MS hastalığı tarihe gömülüyor! Dışkısal flora nakli MS hastalarına umut ışığı oldu...

Tıbbın babası Hipokrat "Tüm hastalıklar bağırsaktan başlar" der. Acaba dediği doğru mu çıkıyor? Bilim insanları artık "Bir organımız daha var" diyor: Bağırsak mikrobiyatası. Bu organa "İkinci beyin" ya da "Asıl beyin" diyenler bile var. Tıp dünyası gelecek 5 yıl içinde bir çok hastalık için bu alanda tanı ve tedavide çok yol kat edecek gibi görünüyor. Şimdiden sağlığımızı, ruhsal durumumuzu, iştahımızı hatta kilomuza kadar her şeyi etkilediği biliniyor. Bağırsaklarımızdaki trilyonlarca bakteri, daha zeki olmamızdan depresyona, obeziteden bağışıklık sistemine kadar etkili. Bu alanda en yeni tedavilerden biri ise dışkısal flora nakli. Sağlıklı kişinin florasının hastanın bağırsağına yerleştirilmesini içeriyor. Çin'den sonra en çok dışkısal flora nakli yapan ülke Türkiye. MS, kanlı kolit, kronik kabızlık, kronik ishal gibi hastalıklar, mikrobiyata nakli ile tarihe gömülüyor. Sırada otizm, diyabet ve obezite hastaları var. Ve her gün yeni araştırmalar ortaya çıkıyor. SABAH, konunun uzmanları ile mikrobiyatayı sizler için mercek altına aldı...