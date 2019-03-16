Protein tozu gerçekten zararlı mı? Protein tozu zararları nelerdir?

Protein tozları, hem vücut geliştirme hem de diğer spor dalları ile uğraşan sporcuların sıkça kullandığı bir destek ürünüdür. Sporcular dışında da kullanılan protein tozları, son yıllarda sıkça gündeme gelmiş, zararlı olup olmadığı ise büyük tartışma konusu olmuştur. İçerdiği besin öğeleri sayesinde spor esnasında harcanan ve kaybedilen kalorinin geri kazanılmasına yardımcı olur. Protein, karbonhidrat, çeşitli vitamin ve besin öğelerinin bulunduğu protein tozları su veya süt ile karıştırılıp tüketilmektedir. Protein tozları kana çok hızlı karışması ve kolay tüketilmesi nedeni ile sporcuların vazgeçilmez destekçisidir. Son dönemlerde ülkemizde çokça spor salonu açılmış, spor yapan kişi ortalaması yükselmiş, spor, bir trend haline gelmiştir. Özellikle gençler arasında popüler olan vücut geliştirme sporu beraberinde protein tozu konusunu gündeme getiriyor. Yemek hazırlamanın ve onu yemenin çok uzun zaman alması nedeni ile spordan hemen sonra tüketilen protein tozları bazı uzmanlara göre zararlı, bazılarına göre ise yararlıdır. İşte uzman yorumları...

PROTEİN TOZLARI ZARARLI MI?

Vücut geliştirme sporu ile uğraşan eğitmenlerin ve sporcuların, protein tozlarının tamamen zararsız olduklarını, tüketmek için hiçbir sakınca görmediklerini söylüyorlar. Sağlam ve güzel görünen bir vücuda sahip olmak için sporun yanında düzenli beslenilmesi gerektiğini söyleyen eğitmenler, yeterli beslenemeyen ve gerekli besinleri tüketemeyen bireyler için protein ve karbonhidrat tozlarını öneriyorlar. Üstelik kilo almak isteyenler için de oldukça uygun. Kimyasal ilaçlar ile protein tozlarının birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini savunan vücut geliştirme sporcuları, protein tozlarının sağlığımız açısından bir tehdit oluşturmadığını söylüyorlar.

CANAN KARATAY: PROTEİN TOZU PROTEİN DEĞİLDİR!

Prof. Dr. Canan Karatay protein tozları hakkında çok ciddi açıklamalarda bulundu. Karatay: "Protein tozları protein değildir. Adı toz bir kere, proteinlikten çıkmış, zehir haline gelmiştir. Protein toz haline getirildiği zaman işlenmiş oluyor, proteinle hiçbir alakası kalmıyor, içi trans yağ oluyor" dedi. Karatay: "En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor." Spor yapan ve vücut geliştirmek isteyen sporculara bol bol hayvansal gıda tüketmelerini öneren Karatay "Protein tozu yerine bol bol yumurta, peynir, yoğurt tüketin" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öz protein tozlarının yararlarından bahsetti

BUGÜN NELER OLDU

Amerika'da cerrahlık yapan dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı TV programında protein tozlarının yararlarından bahsediyor. Öz: "Protein tozları insana enerji verir, iştah kontrolünde yardımcı olur, kan şekeri seviyesini kontrol eder ve etkisini de uzun süre devam ettirir" dedi. Öz: "Protein tozları sindirim sistemine daha hızlı dahil olarak daha yüksek bir emilim sağlar. Bir ölçek protein tozunda yaklaşık 25gram protein vardır ve bu, güne başlamak için oldukça uygundur" dedi.