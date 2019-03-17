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Bal ile tüketirseniz kabızlığa çare olan besin

Kabızlık çoğu kişinin yakındığı bir durum olsa da çözümü aslında çok kolay. Kudret narı hücreleri yenilemesinden kabızlığa çare olmasına kadar birçok şeye şifa oluyor. Özellikle de bal ile tükettiğiniz zaman kudret narının faydası artıyor. Peki kudret narı nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir? İşte her derde deva olan kudret narı meyvesi...

Giriş Tarihi: 17.3.2019 15:20
Bal ile tüketirseniz kabızlığa çare olan besin

KUDRET NARININ FAYDALARI

-Hücrelerin kendisini yenilemesini sağlar.
-Karaciğer sağlığını destekler.
-Ülser, gastrit, kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarını ciddi oranda tedavi eder.
-Rahim hastalıklarının tedavisine destek olur.

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Bal ile tüketirseniz kabızlığa çare olan besin
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