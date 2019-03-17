Haberler Sağlık Haberleri Bal ile tüketirseniz kabızlığa çare olan besin

Bal ile tüketirseniz kabızlığa çare olan besin Kabızlık çoğu kişinin yakındığı bir durum olsa da çözümü aslında çok kolay. Kudret narı hücreleri yenilemesinden kabızlığa çare olmasına kadar birçok şeye şifa oluyor. Özellikle de bal ile tükettiğiniz zaman kudret narının faydası artıyor. Peki kudret narı nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir? İşte her derde deva olan kudret narı meyvesi...

Giriş Tarihi: 17.3.2019 15:20