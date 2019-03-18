Cennet hurması faydaları nelerdir?

En sık yetiştiği ve tüketildiği bölge Doğu Asya olan ülkemizde ise Trabzon hurması olarak bilinen cennet hurmasının gövdesi levha halinde çatlak görünümlüdür. Ülkemizde yaygın olarak Karadeniz bölgesinde yetişmekle birlikte Adana ve Hatay illerinde de yetiştiriciliği yapılır. İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri ile tanen, magnezyum, potasyum, sodyum, demir, selüloz, kalsiyum, fosfor, karbonhidrat ve protein gibi besin değerlerini ihtiva eder.

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Tam bir mide dostu olarak nitelendirilmesi mümkün olan cennet hurması, özellikle gastrit sorununun çözümünde kullanılır. Mideyi kuvvetlendirir.

Kış mevsimiyle birlikte ortaya çıkması muhtemel soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı mücadele veren bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun savunma mekanizmasına saldıran mikroorganizmalara karşı koruyucudur.

Yüksek oranda antioksidan içermesi dolayısıyla bağışıklık sisteminin yanı sıra göz sağlığına da fayda sağlar. Özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak meydana gelen göz hastalıklarını önleyici etkiye sahiptir. İçeriğinde barındırdığı potasyum, bakır gibi mineraller sayesinde vücutta kırmızı kan hücresi üretimini sağlar. Bu da vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.

Tansiyon ve kolesterol değerlerinin dengelenmesi için cennet hurmasından faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi (kansızlık) probleminin tedavi sürecinde de yardımcı besin olarak cennet hurması tüketilmesi önerilir.

Düzenli olarak tüketildiğinde ishal, kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim problemlerini önleyen cennet hurması bağırsaklarda meydana gelen iltihabın tedavi sürecinde de etkilidir.

Kanser hastalığına karşı büyük oranda koruma sağlayan cennet hurması iştahı açıcı nitelikte bir meyvedir. 100 gram cennet hurması 3,6 oranında diyet lifi barındırır.