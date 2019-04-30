Bacak ağrısına ne iyi gelir? Bacak ağrısı nasıl geçer?

Bitkisel çözüm



BACAK AĞRISI BİTKİSEL



Ağrıyan bacakları limon ile ovabiliriz. Limon dışında zeytinyağı kullanmakta ağrıları en aza indirecektir.Ayrıca ısırgan otunu ıslatalım ve yumuşadıktan sonra bacağımıza bir tülbent veya bez yardımıyla sıkı sıkı saralım. Bu işlemi geceden yaparsak sabaha kadar etkisini gösterecektir. Lahana yaprağını yumuşayacak kadar sıcak suda bekletelim ve yine aynı şekilde bacağımızın ağrıyan bölgesine sıkça sarın

Bacak ağrısı birkaç sebepten olabilir

Damar kaynaklı ağrılar

Damarlarınızda oluşan herhangi bir iltihap veya tıkanıklık tüm vücudunuzu etkileyebilir. Bu durum bacak ağrıları için de geçerlidir. Toplardamar tıkanıklığı yaşayan kişilerin bacaklarında şiddetli ağrı ve şişlik hissedilir. Atardamar tıkanıklığında ise, bir süre sonra morluk ve yürüme esnasında ağrılar hissedilir. Pek çok kişinin şikayetçi olduğu varis hastalığında damarların belirginleşmesiyle beraber dayanılmaz ağrılar hissedilir. Lenf damarlarının tıkandığı durumlarda da yine şişlik ve hareket halindeki yaşanan ağrılar, damar kaynaklı bacak ağrısı belirtileri arasında yer alır.

Sinir kaynaklı ağrılar

Sinir sistemindeki yaşanan bir baskı veya hasar, bacaklarınıza ağrı olarak yansıyacaktır. Özellikle bel fıtığı durumlarında, kişide hareket halindeyken yoğun bacak ağrısı hissedilir. Bu ağrılar genellikle kalça bölgesinden başlar ve bacağa yayılır. Şeker hastalarında da sinir sisteminden kaynaklanan bacak ağrıları görülmektedir. Yanma ve karıncalanma gibi ağrı belirtileri olabilir.

Eklem kaynaklı ağrılar

Eklemlerde yaşanan ağrılar bacaklarınızı doğrudan etkileyecektir. Bel, kalça ve diz eklemlerinde yaşanan yıpranma ve hasarlar, bedeninizi ayakta tutan bacaklarınıza yansıyıp size ağrı olarak geri dönecektir. Kireçlenme bu durumun en büyük nedenidir. Gün boyu oturarak çalışan kişilerde genellikle iç bacak ağrısı yaşanmaktadır. Masa başında olmaları sebebiyle ön bacak ağrısı da bu ağrıları tetiklemektedir. Bacak ağrısı çeşitleri kişiye ve içinde bulunduğu koşullara göre değişmektedir. Büyüme, hastalıklar ve yorgunluk bacak ağrısının yansımaları olmaktadır.

Kemik kaynaklı ağrılar

Kemiklerde oluşan iltihaplar ve ezilmeler, tedavi edilmediği sürece vücutta ağrı olarak hissedilmektedir. Kemik tümörleri ve kemiklerdeki vitamin eksikliği, hastayı bacak ağrıları ile rahatsız etmektedir. Bu ağrı nedeni bir soruyu gündeme getirecektir: "D vitamini eksikliği bacak ağrısı yapar mı?" D vitamini kas ve kemik gelişimini destekleyen, özellikle de güneşten alınan bir vitamindir. Eksikliğinde gelişimde yavaşlama ve bozukluk aynı zamanda vücut ağrıları hissedilir. Bu sebeple D vitamini eksikliği, bacak ağrılarının bir sebebi olabilir.