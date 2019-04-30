Bademin faydaları nelerdir?

Badem ayrıca solunum bozuklukları, öksürük, kalp bozuklukları, ve diyabet sorunlarının çözümü için tercih edilebilir.

Beyin sağlığına faydalıdır: Badem insan beyninin gelişimi ve sağlığı için gerekli olan birçok elemente ve bileşen içermektedir. Sadece yetişkinler için değil, çocuklarında beyin sağlığı için faydalıdır. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok bilimsel çalışma bademin içerdiği birçok besin kaynağının sinir siteminin genel sağlığını korumak için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Günde 6-7 tane ve düzenli olarak badem tüketmeniz sağlık açısından birçok fayda sağlayacaktır.

Kolesterol sağlığını korur: Bademin düzenli olarak tüketilmesi, iyi ve kötü kolesterol seviyelerini denegelemeye yardımcı olur Bu özelliği kolesterolün dengesiz seyri sonucu oluşabilecek birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Diğer bir ifade ile bir problemi ortadan kaldırarak meydana gelebilecek birçok sağlık probleminin oluşmasına engel olur.

Kemik sağlığına faydalıdır: Badem içerdiği pek çok vitamin ve mineraller yardımıyla mükemmel bir şifa kaynağıdır. İçerdiği bu maddelerin en önemlilerinden bir tanesi de fosfordur. Ayrıca 'osteoporoz' gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, fosfor yardımıyla kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığını arttırır.

Bağışıklık Sistemi Güçlendirir: Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok maddeye ihtiyacı vardır. Bu maddelerden bir tanesi de alkalidir. Badem, alkali açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Aynı zamanda çeşitli hastalıklara neden olan sağlıksız koşulları bertaraf eder. Alkali 'katkısı ile birlikte, E vitamin karışımı ile birlikte badem güçlü bir antioksdiana dönüşür. İşte bu karışım sonucu bağışıklık siteminde onlarca hatta yüzlerce hastalığa neden olan serbest radikalleri yok eden mükemmel bir antioksidan ortaya çıkar. Bademin bol miktarda içerdiği E vitamini kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve kalp sağlığını korur. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalar E vitamini oranı yüksek olan insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski diğer insanlara göre %30-40 daha azdır.

Cilt bakımı ve badem: Cilt sağlığı açısından bademin faydaları bilinen bir şeydir. Badem yağı masajı genellikle yeni doğan bebekler için tavsiye edilir. Badem sütü ile cilt sağlığını koruyan sabunlar yapılmaktadır ve kozmetik sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kan basıncını düzenler: Bademde bulunan potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda içerdiği sodyum kan basıncında meydana gelebilecek dalgalanmaları engeller. Kalp sağlığı için kan basıncının önemi büyüktür. Bu yüzden badem kan basıncını dengelerken aynı zamanda kalp sağlığını korumaktadır.

Enerjiyi arttırır: Badem manganez, bakır ve riboflavin içermektedir ve bu maddeler enerji üretimi için metabolizmaya çok yardımcı olurlar. Yolda yürürken bile kolayca bulabilir ve tüketebilirsiniz.

Kanseri önler: Ulusal Kanser Merkezi, yüksek diyet lifleri içeren bademin özellikle kolon kanserini önleme noktasına etkili olabileceğini belirtmiştir.

Diyabete karşı koruma sağlar: Badem özellikle yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerinde meydana gelen artışı azaltmak için yardımcı olur. Diyabet hastalarında sık sık yemek esnasında veya yemekten sonra meydana gelen şeker seviyesinin artması sorunu badem giderebilir. Ve şeker seviyesni sağlıklı bir seviyede tutabilir.

Kabızlığı önler: Bademin lif açısından zengin olduğunu söylemiştir ve diğer birçok lif açısından zengin olan gıdalar gibi badem kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, sindirim sürecini kolaylaştırır, sindirim siteminin yorulmasını engeller. Günde 4 veya 5 tane badem yemeniz bile sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına yeter.