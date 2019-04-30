Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Lezzetli ve faydalı bir meyve olan muzun kabuğu da en az kendisi kadar faydalıdır. Muz kabuğunun içerisinde bol miktarda demir, potasyum ve B vitaminleri bulunur. Aynı zamanda muz kabuğu antioksidan olarak da bilinir. Yıllarda birçok ülkede hastalıklara çare olarak kullanılan muzun kabuğu bir o kadar faydalıdır.

MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Dişleri beyazlatır

Muz kabuğunun dişleri beyazlatıcı bir özelliği vardır. Dişlerdeki sarı lekeleri azaltarak dişleri beyazlatır. Muz kabuğunda birçok vitamin ve mineral bulunduğundan dolayı diş sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Muz kabuğunda bulunan sitrik asit dişlerin beyazlamasını ve lekelerin yok olmasını sağlar. Muzu soyup kabuğundan bir parçayı birkaç dakika dişlerinizi fırçalar gibi sürerseniz dişlerdeki lekelerden kurtulabilirsiniz.

Siğilleri tedavi eder

Muz kabuğunun antioksidan etkisi vardır. Vücutta çıkan siğillerin yok edilmesinde de kullanılır. İçerisinde bulunan çeşitli enzimler sayesinde siğilin neden olduğu virüsle savaşır ve siğillerin yok olmasını sağlar. Muzu soyup kabuğunun iç kısmını siğilin üzerine yerleştirin ve sabit durması için bir bant yardımıyla yapıştırın. Bir gece beklettikten sonra ertesi sabah kabuğu kaldırın. Siğiller geçene kadar bu uygulamayı yapmaya devam edebilirsiniz. Siğillere iyi geldiği gibi nasırlara da iyi gelen muz kabuğu, nasırların geçmesinde de aynı yöntemle kullanılabilir.

Sivilceleri yok eder

Akne problemi yaşayanların başvurdukları yollardan biri de muz kabuğudur. Akne tedavisinde kullanılan muz kabuğu, gözenekleri temizler ve doğal tonik etkisi yaratır. Akneye neden olan mikropların yok olmasını sağlayan muz kabuğu sivilcelerin geçmesinde kullanılabilir. Cildinizi temizledikten sonra sivilceli bölgeye birkaç dakika boyunca muz kabuğunun iç kısmıyla masaj yapın ve 15-20 dakika kadar bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra yüzünüzü durulayın. Günde 2-3 kez tekrarlanabilen bu işlemin sonunda sivilcelerin azaldığını göreceksiniz. Aynı işlemi cilt lekelerini gidermek için de kullanabilirsiniz. Ciltte oluşmuş lekelerden muz kabuğu yardımıyla kurtulabilirsiniz.

Sivrisinek ısırıklarına iyi gelir

Sivrisinek ısırıklarından sonra yaşanan kızarıklık ve kaşınma muz kabuğu yardımıyla ortadan kaldırılabilir. Muz kabuğunun içini sinek ısırığı olan bölgeye 5 dakika boyunca masaj yaparak sürüp ardından 15-20 dakika kadar bekletin ve durulayın. Bu işlem kaşınmadan kaynaklanabilecek iltihaplanmanın önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Göz çevresindeki şişlikleri azaltır

Yorgun ve şişmiş göz çevresini rahatlatmak için muz kabuğu kullanılabilir. Muz kabuğundaki potasyum sayesinde göz altı şişlerinden kurtulmak mümkündür. Nemlendirici özelliği de sağlayan muz kabuğu göz şişliklerinin geçmesinde rahatlıkla kullanılabilir. Basit uygulama yöntemi olduğundan dolayı çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Muz kabuğunun iç kısmını kabuktan ayırın. Ayırdığınız kısmı göz çevrenize sürün ve bir süre bekletip durulayın. Göz altı şişliklerinizin inmesine yardımcı olacaktır.