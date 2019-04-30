Pamukçuk nedir? Pamukçuk nasıl geçer?

Pamukçuk neden olur?

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Pamukçuk ve diğer Candida enfeksiyonları bağışıklık sisteminiz bir hastalık veya ilaç nedeniyle zayıfladığında ya da antibiyotiklerin vücudunuzun mikroorganizmalara karşı olan direncini zayıflatması sonucu görülür.

Normalde vücudun bağışıklık sistemi bakteri, virüs ve mantarlar gibi zararlı organizmalara karşı bir savaş halindedir ve bağışıklık sistemi iyi ve kötü organizmalar arasındaki farkı da çok iyi bir şekilde ayırt eder. Fakat bazı hastalıklar bu koruyucu mekanizmayı zayıflatarak birçok hastalığa kapı aralarken pamukçuk da bu rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalıkların bazıları şunlardır:

Diyabet

Tedavi edilmeyen diyabetiniz varsa ya da hastalık kontrol edilmiyorsa, tükürüğünüz yüksek miktarda şeker içerir. Bu durumda Candida mantarları bu şekeri kullanarak ağız içinde hızlı bir şekilde çoğalır ve pamukçuğa neden olurlar.

HIV/AIDS

HIV AIDS'e neden olan virüstür ve bağışıklık sisteminin hücrelerine zarar vererek ya da yıkarak vücudu enfeksiyonlara karşı dirençsiz hale getirir. Sürekli tekrarlanan pamukçuklar HIV enfeksiyonunun ilk işaretidir.

Kanser

Kanser hastalarında bağışıklık sistemi hastalıklardan ve kemoterapi ve radyasyon gibi tedavilerden dolayı çok zayıflar. Hem bu hastalıklar hem de yapılan tedaviler pamukçuk gibi Candida enfeksiyonlarını artırır.

Vajinal maya enfeksiyonları

Vajinal maya enfeksiyonları da pamukçuğa neden olan aynı mantar nedeniyle ortaya çıkar. Bir maya enfeksiyonu tehlikeli olmamasına rağmen, hamile iseniz mantarlar doğum esnasında bebeğe geçebilir ve yeni doğan bebekte pamukçuk görülebilir.

Pamukçuğu tetikleyen diğer risk faktörleri şunlardır

Anemi (kansızlık), Antibiyotikler ve Kortikosteroidler, Kanser ilaçları, Takma dişler, Ağız kurutucu hastalıklar, Sigara, Organ nakli, Aşırı zayıflık, Stres

Pamukçuk belirtileri:

Pamukçuğun ilk aşamasında herhangi bir belirtiye rastlanmayabilir. Fakat ağız içinde Candida mantarları çoğaldıkça aşağıdaki belirtiler açığa çıkabilir:

- Dilde, yanağın içinde, diş etlerinde, damakta ve bademciklerde beyaz lezyonlar (doku bozuklukları)

- Lezyonların üzerinde kremsi, kaygan ve beyaz bir madde

- Lezyonlarda sıkıldığında hafif bir kanama

- Lezyonların olduğu bölgede hafif ağız ağrıları

- Ağzın köşelerinde kuru ve çatlamış cilt

- Lezyonlar yemek borusuna yakın ise yutmada güçlükler

Bunlara ek olarak bebeklerde beslenme zorlukları ve huysuzluklar görülebilir. Anne sütüyle beslenen bebekler ağızdaki enfeksiyonu annelerine geçirebilir. Anne ve bebek sürekli birbirlerine bulaştırıcı bir döngü içine girebilirler