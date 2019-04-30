Sedef hastalığı nedir? Nasıl geçer? Sedef hastalığına neden olan faktörler nelerdir?

Sedef hastalığı, derideki kırmızılaşma ve pullanmalar olarak bilinen, aslında bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkili bir hastalıktır. Ortaya çıkma yaşı olmayan bu hastalık birçok yaş grubunda görülmektedir. Hastalık 40 yaşından önce çıkanlarda erken başlangıçlı, 40 yaşından sonra çıkanlarda ise geç başlangıçlı sedef hastalığı olarak bilinmektedir. Sedef hastalığının genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.



GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ

Hastalığın gelişme süresince birçok genin sorumlu olduğu uzmanlar tarafından düşünülmektedir. Hastalığın yakın akrabalarda görülmesi, genetik yatkınlığa işaret etmektedir. Sedef hastalığının bazı enfeksiyonlar, stres, travmalar ve dahili hastalıkların tetiklediği bilinmektedir.

Sedef hastalığının görülme şekli nasıldır?

- Genellikle kaşıntılı, üzeri beyaz kepeklerle kaplı kızarıklıklarla görülmeye başlar.

- Diz, diresek, saç derisi, kuyruk sokumu gibi vücudun birçok bölgesinde kendini göstermektedir. Çıktığı yerden yayılmaya devam etme özelliği de bulunan sedef hastalığı insan hayatını zorlaştırabilecek boyutlarda olabiliyor.

- Sedef hastalığı el ve ayak tırnaklarında da görülebiliyor. Tırnaklarda renk ve doku değişimi, çukur oluşması gibi belirtiler gösterebilmektedir.

- Sedef hastalığı, egzama veya alerjik deri hastalıklarıyla sık sık karışıtırılabiliyor. Neredeyse belirtileri ve şekli egzamayla aynı olan sedef hastalığı egzamadan daha kalıcı izler bırakabilmektedir.

Sedef hastalığı ruh sağlığını etkileyebiliyor

Sedef hastalığı deride oluşturduğu kızarmalar ve yaralardan dolayı insan psikolojisini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcından itibaren vücuttaki pullanmalar ve kızarıklıklar kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Sedef hastalarında obezite sık görülür

Obezite sedes hastalığının gelişimi için risk faktörüdür. Sedef hastalığı geçirenlerin obeziteye yakalandıkları görülmektedir.

Doğru tedavi önemlidir

Sedef hastalığı doğru tedavi ile kontrol altına alınabilmekte hatta ortadan kaldırılmakta ve uzun süren iyilik dönemleri sağlanabilmektedir. Modern tıbbın birçok tedavi yöntemi vardır. Dermatoloji kliniklerinde bu tedaviler uygulanmaktadır. Hastanın tedavisiz kaldığı dönemlerde çevresel ve genetik faktörlerin etkisiyle hastalıkta tekrarlamalar görülebilir.