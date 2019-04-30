Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısını geçirmenin yolları nelerdir?

Birçok kişinin sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri olan sırt ağrısı hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı durumlarda günlerce hatta haftalarca sürebilen ağrılardan pratik yöntemlerle kurtulmak mümkündür. Sırt ağrısının derecesine ve ağrının devam etme süresine göre doktora gitmek gerekmektedir.

Sırt ağrısı neden olur?

Sırt ağrısının nedenlerinden en sık görüleni hareketsizliktir. Masa başı çalışanların sık sık yaşadıkları sırt ağrıları, yanma, uyuşma veya boyun tutulması gibi yayılmalar yaşayabilir. Bel ve kalça ağrıları da sırt ağrılarından kaynaklanan yayılmalar arasındadır.

- Ağır yük kaldırmak sırt ağrısına neden olmaktadır

- Hareketsizlik ve masa başı çalışmak

- Ani hareket etmek, aniden ayağa kalmak

- Soğuğa maruz kalmak

- Ağır sırt çantası taşımak

- Fazla kilolar

- Kemik erimesi

Yukarıdaki nedenler sırt ağrısına en sık sebep olan durumlardır. Çocuklarda yaşanan sırt ağrılarının başlıca nedeni ağır sırt çantasıdır. Daha hafif çanta kullanımı önerilmektedir.

Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Kronik sırt ağrıları çekiyorsanız mutlaka doktora başvuunn. Çok şiddetli olmayan sırt ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacak yöntemleri evinizde hazırlayabilir ve deneyebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak sırt ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Her sabah aç karnına 2-3 diş sarımsak yiyerek ya da küçük hap şeklinde doğrayarak çiğnemeden su ile de yutabilirsiniz.

Soğuk buz yöntemi

Buzluktan çıkaracağınız buz küplerini, temiz bir beze sararak sırt ağrılarınıza kurtulabilirsiniz. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken10-15 dakikadan fazla tutmamak ve ara vererek işlemi gerçekleştirmek gerekmektedir.

Sıvı tüketimi

Vücutta oluşan sıvı kaybı, ağrıların sebebi olabilir. Bunun için günde 8-10 bardak su içmeliyiz.

Papatya çayı

Papatya çayı da sırt ağrılarınızdan kurtulmanızda etkili bir bitkidir. Günde 1 bardak papatya çayı vücudunuzdaki ağrı, bitkinlik ve yorgunluk hissine iyi gelmektedir.

Ara ara ılık duş

Sırt ağrılarına aralıklarla ılık su tutulması kasların gevşemesini sağlar. Ilık duş yöntemi hem vücudun rahatlamasına neden olur, hem de ağrıların hafiflemesini sağlar. Sıcak su kullanmamak bu yöntemde önemlidir. Ilık ve soğuğa yakın suyun sırta tutulması önerilir.

Kronikleşmiş ve geçmek bilmeyen sırt ağrıları için mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Ağrının altında yatan nedenler bulunmalı ve tedavi edilmelidir. Bu yöntemler daha basit ve kısa süreli ağrılar için etkili olduğundan daha yüksek dereceli ağrıların doktor kontrolünde tedavisi önerilmektedir.