Turşu suyunun faydaları nelerdir?

Turşu suyunun faydaları

- Özellikle sporcular tarafından tüketilen turşu suyu kas ve eklemleri güçlendirir. Vücutta oluşabilecek krampların önüne geçen turşu suyu, sporcuların en çok tercih ettikleri besin kaynağıdır. Egzersizlerden önce veya sonra günlük rutinde kas ve eklem sağlığı için tüketilir. Doğal ve sağlıklı bir besleyici olan turşu suyu sporcuların vazgeçilmez besini halini gelmiştir.

- Turşu suyu tüketmek vücudun dışarıdan gelecek mikroplara karşı korunmasını sağlar. Kış aylarında hasta olma riski daha yüksek olduğu için turşu suyu tüketmek uzmanlar tarafından önerilmektedir. Vücudun ihtiyaç duyduğu E ve C vitamininin doğal bir besinle alınmasını sağlayan turşu suyu grip ve nezle gibi kışın yaşanabilecek hastalıklardan bünyeyi korur.

- Gereğinden fazla vücudu su kaybeden kişilerin turşu suyu içmeleri önerilmektedir. Turşu suyu, vücudun kaybetmiş olduğu suyu minerallerle birlikte geri kazandırmaktadır. İshal gibi vücuttan su atılmasına neden olan durumların da çözümü olan turşu suyu, bu şekilde sorun yaşayanlara çözüm olmaktadır.

- Turşu suyu, kan şekerinin dengelenmesini sağlamaktadır. Yemek yedikten sonra kan şekerini dengelemekte zorlanan kişilerin turşu suyu içmeleri önerilmektedir. Kan şekeri sorunu yaşayanların turşu suyunu tüketirken dikkat etmeleri gerekmektedir. Bilinçsiz ve fazla tüketimde vücudun dengesini bozduğu bilinmektedir. Bilinçsiz turşu suyu tüketimi hipertansiyona neden olduğu bilinmektedir. Turşu suyunun içerisinde bulunan tuz, tansiyonu etkilemekte, fazla tüketilen turşu suyu yüksek tansiyona neden olmaktadır.

Turşu suyu diyet yaparken tüketilir mi?

Turşuyla turşu suyunun vücuda etkileri neredeyse aynıdır. Turşu suyunda asetik asit bulunur. Bu asit vücutta yağ birikiminin önüne geçer ve metabolizmayı hızlandırır. Diyet yaparken de tüketilebilen turşu suyu, vücudun daha kolay kilo vermesine yardımcı olmaktadır. Diyetlerde tüketilen turşu suyunun da bilinçsiz ve fazla olmaması önerilmektedir. İçerisinde bulunan tuz, fazla tüketimde vücutta kalır ve ödem olmasına neden olur. Diyetisyen eşliğinde yapılan diyetlerde mutlaka doktora danışılarak turşu suyu tüketilmesi önerilmektedir. Aksi halde bilinçsiz turşu suyu tüketimi kilo vermek isterken kilo aldırabilir.