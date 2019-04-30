Vertigo nasıl geçer? Vertigo neden olur?

Birçok insanın şikayeti olan vertigonun, aşırı baş dönmesi, yerin ayağın altından kayması, çevredeki nesnelerin dönüyormuş hissi gibi belirtileri vardır. Günlük hayatı zorlaştıran bu durumlar tedavi edilebilir.

Vertigo atakları uzun süreli olabilir

Vertigo, hastanın dengesini korumasında güçlük çekmesiyle başlar. Aniden ortaya çıkabilir. Şiddetli Vertigo atakları birkaç saniye sürebileceği gibi 24 saate kadar uzayabilir. Vertigo bir hastalık olarak adlandırılmaz.

Vertigo'nun belirtileri nelerdir?

- Baş dönmesi

- Mide bulantısı

- Kusma

- Terleme

- Kulak çınlaması

- İşitme kaybı

- Halsizlik

- Ateş

- Görme bozukluğu

Bunun gibi belirtiler sık yaşandığı takdirde vertigo belirtileri arasına girmektedir. Fakat vertigo başlı başına bir hastalık değil bazı hastalıkların belirtisi olarak adlandırılır. Bazı ciddi hastalıkların belirtisi olarak bilinen vertigo gözlemlendiği anda bütün vücut kontrolden geçirilmeli ve buna sebep olan sorun bulunmalıdır.

Vertigo gribal enfeksiyondan da kaynaklanabilir

Gribal enfeksiyonlarda vertigo görülmesi olası bir durumdur. Enfeksiyonun denge sinirinin yetersiz çalışmasına neden olmasının sonucunda vertigo ortaya çıkabilir. Vertigoya sebep olan hastalıklar kulak, burun ve boğaz bölümünü ilgilendirmeyebilir. Özellikle kulak iltihaplarından kaynaklandığı düşünülen vertigo için diğer bölümlere de muayene olmak gerekmektedir. Genellikle iç kulak basıncının neden olduğu bilinen vertigo sadece bu sorunlu sınırlı kalmayabilir.

Çocuklarda da vertigo olabilir

Vertigo yaş aralığı olan bir rahatsızlık değildir. Hemen her yaşta ortaya çıkması mümkün olan bir rahatsızlıktır. Çocuklarda ortaya çıkan vertigo da yetişkinler gibi belirtiler göstermektedir. Baş dönmesi, huzursuzlanma, sürekli anne babanın yanında durması isteği, mide bulantısı, kulak ağrısı gibi tıpkı yetişkinlerdeki gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Vertigo tedavisinde sağlıklı beslenmek önemlidir



Bazı hastalıkların yol açtığı Vertigo tiplerinde tuzsuz, kafeinsiz gıdalar tüketmek ve mayalı yiyeceklerden kaçınmak şeklinde sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Kristal kayması denilen Vertigo hastalarında hareket kısıtlaması ve yatış pozisyonuna dikkat edilmesi önem taşır. Hastalık ara ara tekrarlayabilir, bu durumda yeniden tedavi edilmelidir.