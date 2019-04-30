Bir yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, yarım litre kaynar suya atılarak demlenir ve sıcak hâlde tüketilir. Zencefil çayına limon ve tarçın da eklenebilir.

Zencefil çayının yan etkileri var mıdır?

Zencefil çayının ciddi bir yan etkisi yoktur. Zaten vücudunuza zarar verecek kadar çok zencefil çayı içmeniz mümkün değildir. Genel olarak günde 4 gramdan fazla zencefil tüketilmemesi tavsiye edilir.

Birçok kişi zencefilin safra üretimini arttırdığına inanır, ancak bu inancı destekleyecek bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak, safra kesenizle ilgili bir hastalık geçirdiyseniz, zencefil çayına başlamadan önce doktora mutlaka danışılması gerekmektedir.

Zencefil çayı mide yanması yapabilir

Zencefil çayının hafif yan etkilerinden biri, tıpkı biber ya da baharatlı yemekler yediğinizde olduğu gibi mide yanması veya karın ağrımasıdır. Bunu zencefil alerjisiyle karıştırmamak gerekir. Eğer zencefil çayı içtikten sonra cildiniz kızarıp kabarıyorsa ya da ağzınızda yahut midenizde şiddetli rahatsızlık hissediliyorsa zencefile alerjiniz olabilir.

Kan basıncını düşürür

Zencefil kan basıncını düşürür, bu yüzden zencefil çayı içtiğinizde hafif bir baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Zencefil salisilat içerir. Salisilat aspirinde bulunan ve kanı sulandıran kimyasaldır. Bu, durum kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalığı olan insanlar için zararlı olabilir. Fazla dozda zencefil çayı tüketilmemesi önerilmektedir.

Zencefil çayının faydaları nelerdir?

Kimileri zencefil çayının öksürüğe ve başka solunum sorunlarına iyi geldiğini öne sürmektedir. Bilimsel araştırmalar zencefilin kan basıncını düşürdüğünü ve bu konuda bazı modern ilaçlar kadar etkili olduğunu göstermektedir. Laboratuvar deneylerinde zencefilin içerdiği aktif bileşen gingerolun tümörlerin büyümesini yavaşlattığı gözlemlenmiştir. Düzenli olarak zencefil çayı içen bir çok kişi bu çayın kas ağrılarını hafiflettiğini söylemektedir.

Zencefil çayı aynı zamanda mide sorunlarına karşı kullanılmaktadır. Özellikle mide bulantısını geçirdiği bilinmektedir. Kemoterapi kaynaklı ya da ameliyattan sonra ortaya çıkan mide bulantısına karşı kullanılabilir. Zencefil çayı hamilelik sırasında yaşanan sabah bulantılarına karşı da kullanılır fakat bu, tartışmalı bir uygulamadır.

BUGÜN NELER OLDU

Hamilelik durumda veya kanser tedavisi görüldüğü durumlarda zencefil çayı tüketmek için mutlaka doktora danışılması gerekmektedir.