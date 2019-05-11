Yeşil soğanın faydaları nelerdir? Yeşil soğan neye iyi gelir? İşte yararları!

Yeşil soğan olgunlaşmadan bitmeden toplanan soğanlardır. Soğanın tamamen oluşmasına izin vermek yerine, çiftçiler hala gençken onları toparlar. Vatandaşlar, yeşil soğanın faydaları nelerdir sorusunun yanıtını araştırırken, bir yandan da yeşil soğanın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini merak ediyorlar. Tadı daha yumuşak olma eğilimindedir ve ortaya çıktığı gibi, bu onları tam yetişmiş soğanlardan daha yoğun bir besin haline getirir.

Yeşil soğan, herhangi bir yemeğe, çorba ve yahniden patates kızartması ya da patates püresine kadar her şeyi doğrayarak ve serperek tüketilebilir.

YEŞİL SOĞANIN FAYDALARI ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

Bağışıklık sistemini destekler

Kan şekeri düzenler

Kanseri önler. (Soğanlardaki kanseri önleyen besin, kersetin olarak adlandırılır.)

Mide zarına zararlı bakteri üremesini engelleyerek ülserden korur

Kalp hastalığı riskini azaltır

Burun tıkanıklığı giderici etkisi vardır

Beyaz kısmında bol miktarda A vitamini vardır

Yeşil kısımlarında bol miktarda C vitamini vardır

Ödem söktürücüdür.