Karabuğdayın faydaları nelerdir?

Greçka olarak bilinen karabuğday, glüten içermeyen ve son derece sağlıklı bir besindir. Yüksek lif içermesiyle diyet yapanların listesinde de yer almaya başlayan karabuğday aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

Karabuğday, zengin protein kaynağı

Karabuğdayın protein değeri oldukça yüksektir. Et yerine yiyebileceğiniz besinlerden biri olan karabuğday, aynı zamanda lif oranı çok yüksek olduğu için sindirimi de çok kolaydır.

Gluten içermez

Karbuğday, gluten içermeyen besin olduğundan karabuğday çok değerlidir. Özellikle çölyak hastaları için gluten içermeyen gıdaların tüketilmesi oldukça önemlidir. Karabuğday bu hastalığa sahip olanların tercih ettikleri besinler arasındadır.

Karabuğday kolesterol düşürme özelliğine sahiptir

Karabuğdayın kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp dostu olan karabuğday, düzenli kullanımda hipertansiyon riskini de azaltır. Olası tansiyon problemlerinin önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Kan şekerini düzenler

Karabuğday, glisemik indeksi düşük besinler arasında yer alır. Kan şeker seviyesini yavaş yavaş düşürerek kontrol altına alır.

Karabuğday kansere karı koruyucudur

Karabuğdayın içerisinde bulunan bileşenler ve antioksidanlar sayesinde kolon kanseri, göğüs kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucu bir görevi vardır. Düzenli tüketimde olası kanser hastalıklarının önüne geçildiği bilinmektedir.

Kansızlığa çözüm

Karabuğday, magnezyum, demir, fosfor ve potasyum yönünden çok zengin bir besindir. Bu sayede kansızlığa iyi gelir ve kansızlık sorununu ortadan kaldıran bir özelliğe sahiptir.

Karabuğday kilo vermeye yardımcı olur

Karabuğday düşük yağ oranıyla bilinir. İçerisinde bulunan yüksek lif sayesinde uzun süre tok tutar. Çorbalarda, salatalarda ve yemeklerde kullanılarak kolayca kilo verilmesini sağlamaktadır. Diyetlerin vazgeçilmez besini olan karabuğday, sağlıklı kilo verilmesini sağlamaktadır.

Cilt ve saçlara faydalı

Karabuğdayın içerisinde bulunan B1, B3, B5 VE B9 vitaminleri sayesinde sağlıklı bir cilt ve güçlü saçların oluşmasını sağlar. İçindeki rutin maddesi sayesinde kırışıkları önler. Keratin, tırnak ve saçların temel bileşenidir. Karabuğday, keratin üretimi için gerekli amino asitleri içerir. Saçların kolay uzamasını sağlar.

Karaciğer yağlanmasını önler

Karabuğday, kolin bileşeni sayesinde tam bir karaciğer dostudur. Böylece karaciğer yağlanmasının azalmasına yardımcı olur.