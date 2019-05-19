Karanfil yağının faydaları nelerdir?

Akneyi ortadan kaldırmak için doğal bir çare olarak, 3 damla karanfil yağını alın ve 2 tatlı kaşığı ham bal ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüzde bekleterek sonrasında ılık su ile durulayın. Balın ve karanfilin antioksidan etkisi sivilcelerinizi hızlı bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Karanfil yağı sindirim sistemini düzenler

Karanfil yağı, hazımlığı iyileştirme, kabızlı önleme, ülsere iyi gelme gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Karanfil yağının hem gastro-koruyucu hem de anti-ülser özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir.

Diş eti sağlığında önemli rol oynar

Karanfil yağı içerisinde ojenol madde bulundurmaktadır. Ojenol madde doğal anestezik ve antibakteriyeldir. Karanfil yağı ağız ve diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

Karanfil yağı diş için nasıl kullanılır?

- İlk olarak top şekline getirilmiş pamuğu alın ve karanfil yağının içerisine daldırın.

- Ağrının olduğu bölgeye karanfil yağı olan pamuğu batırın ve bir süre bekletin.

- Karanfil yağınız yoksa , tam bir karanfil kullanabilirsiniz . Karanfil etkilenen bölgeye yerleştirin ve ağrı gelene kadar orada bırakın.

- Karanfil yağının etkisi çok güçlü ise, seyreltmek için zeytinyağı kullanın .

Karanfil yağının cilde faydaları nelerdir?

- Aknelere iyi gelir.

- Cilt bakımı sağlar.

- Ciltteki sarkmaları, kırışıklıkları önler. Erken yaşlanmayı geciktirir.

- Ciltteki kan akışını arttırarak cilde canlılık sağlar.

- Cildi nemlendirir.

Karanfil yağı nasıl kullanılır?

- Bir bardak suyun içine birkaç damla karanfil yağı damlatılır. Bu su içilebilir.

- Masaj yapılırken tercih edilmesi kullanım şekillerinden biridir. Masaj yaparken susam yağı, tatlı badem yağı gibi yağlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Karanfil yağı saça nasıl kullanılır?

Karanfil yağı, saç için kullanılabilecek bir yağdır. Saça uygulanabilir. Saçlardaki kepek oluşumunu azaltır. Saçlara canlılık ve güç kazandırır. Kırıkları onarmaya yardım eder. Bu etkileri için bir kasenin içinde karanfil yağı ile zeytinyağı karıştırılır. Hazırlanan karışım masaj yapar şekilde saç diplerine sürülür. Yarım saat beklendikten sonra saçlar yıkanır. Haftada bir kez saç için bu şekilde uygulanır.

Karanfil yağı nerelerde kullanılır?

Sağlığa fayda sağlamasının yanı sıra, başka birçok sektörde kullanılan bir yağdır.

- Böcek kovucu olarak kullanılabilir. Karanfil yağının kokusu böcekleri rahatsız ederek uzak tutar. Bu etkisi için, böceklerin gelmesini istemediğiniz yere birkaç damla damlatabilirsiniz.

- Kozmetik sektöründe sık sık kullanılır. Birçok masaj yağında, kremde ve losyonda özellikle baş ağrılarını geçirmek için kullanılır. Gerginliği de azaltır.

- Sabunlara, parfümlere ilave edilir. Yatıştırıcı etkisi ve antiseptik özelliği ile özellikle sabun yapımında kullanılır.

- Sigara yapımında tercih edilir. Endonezya başta olmak üzere birçok ülkede sigara yapımında karanfil yağı kullanılır. Yağ ile üretilen sigaraların daha az zararlı olduğu düşünülmektedir.

- Yemek yapımında kullanılabilir. Yemeklere farklı bir tat katar.