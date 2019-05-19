Maden suyu zararlı mı? Maden suyunun zararları nelerdir?

Maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin birçoğuna sahiptir. Düzenli tüketimde vücut ve cilt sağlığına katkı sağlamaktadır. Maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. . Maden suyu tüketimi, özellikle yaz aylarında terleme ile kaybedilen minerali geri kazanmak için önemlidir.

Kemik sağlığını geliştirir

Maden suyu, kemikler için en önemli mineral olan kalsiyum kaynağıdır. Vücuttaki kemik, diş vb. dokulara yaptığı katkıyla, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar. Günde bir bardak içilen maden suyu vücuda katkı sağlamaktadır.

Kan basıncını dengeler

Düzenli maden suyu tüketimi kan basıncı dengesini düzenlemektedir. Kan basıncının belirli bir dengede kalmasını sağlayan maden suyu magnezyum ve kalsiyum açısından çok zengindir.

Maden suyunun yararları dışında zararları var mıdır?

Maden suyunun zararları nelerdir?

Maden suyu vücuda çok yararlı mineral ve kalsiyum açısından çok zengindir. Belirli bir tüketimde kalması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Aşırı tüketimde vücuda zarar verebildiği bilinmektedir. Sodayla karıştırılan maden suyu, içerisinde karbondioksit gazı olan bir içecektir. Bu yüzden aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilmektedir.

Aşırı tüketim önerilmemektedir

Günlük maden suyu tüketiminde 10 litreye çıkarsanız, bu durumda su zehirlenmesi denilen durum ortaya çıkabilmektedir. Alınan suyun vücuttan atılması gerekir ve vücut su atarken aynı zamanda sodyum kaybına uğramaktadır. Yaşamsal bir element olan sodyum, vücutta azaldığında ortaya sağlık problemleri çıkabilmektedir. Sodyum azalmasına bağlı olarak ölüme kadar gidebilen bir durum yaşanabilmektedir.

Maden suyu ne kadar içilmelidir?

Günde en az 1 litre maden suyu içmelidir. Özellikle kahvaltıdan önce yarım litre, akşam yarım litre tüketilmesi uygundur. Öğünlerden önce tüketilen mineralli su aynı zamanda tokluk hissi vermektedir. Yemeklerle içildiğinde gıdaların içindeki minerallerin emilimini kolaylaştırmaktadır. Yemekten sonra içildiğinde ise, besinlerin sindirimine yardımcı olmaktadır. Yaz aylarında havanın sıcak olduğu zamanlarda günlük tüketimin 2,5 litreye çıkarılması tavsiye edilmektedir. Çünkü terle birlikte vücuttaki mineral kaybı daha fazla olmaktadır.