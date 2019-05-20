İsotun faydaları nelerdir? İsot zayıflatır mı, nasıl kullanılır? İşte kilo verme yöntemi...

İsot, olgun ve parlak kırmızı olana kadar bitkide bırakılan normal jalapeno biberidir. Daha sonra birkaç günlüğüne çıkarılıp dumanla kurutulur, böylece normal jalapenoslardan alabileceğiniz biberin su ağırlığı ortadan kalkar. Bu kurutma işlemi, mangal biberleri ve tozunu barbekü sosları, salsas ve diğer çeşitli Meksika ve Orta Amerika yemeklerinde popüler olan dumanlı bir lezzet veren şeydir.



İsotun sağlığa yararlı olmasının nedenleri arasında, vitamin A, K vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve potasyum gibi vitaminleri ve mineralleri ile kapsaisin, demir, magnezyum, fosfor ve diyet gibi diğer besleyici içerikleri içermesi vardır.

İSOTUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Antikanserdir

Kardiyovasküler Riski azaltır

Diyabet Yönetimi sağlar

Metabolizma hızlandırır ve enerji harcamanızı kolaylaştırır

Kemik Sağlığını Geliştirir

Acı biberin genel olarak metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İsot baharatı da acı biber familyasından olduğu için metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla diyet yemeklerinize isot ekleyip, bu baharatın metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanabilmek mümkün olacaktır.

İsot diyetini uygulayabilmek için metabolizma hızınıza uygun bir diyet listesi ayarlayarak isot diyetini uygulayabilirsiniz. İsot diyetini uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yediğiniz yiyeceklere isot eklemek olacaktır. Ancak bu durumu çok fazla abartmamanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin isot diyetini uygulamaları uzmanlar tarafından önerilmemektedir.