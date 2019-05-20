Kalsiyum deposu leblebinin faydaları şaşırtıyor! Günde 1 avuç leblebi ile o hastalıktan korunun...

Leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır. Çünkü nohut kökenli olduğu için çok faydalı vitaminler ve mineraller içerir. A,C ve E vitamini içeren leblebi, ayrıca kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve yüksek miktarda sodyum içermektedir. Bunun dışında sindirim sistemi için çok faydalı olan diyet lifleri de içermektedir. Leblebinin tek dez avantajı nohutların kavrulması esnasında bazı özelliklerini yitirmesidir. Fakat buna rağmen leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır.

LEBLEBİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Leblebi kalp ve böbrek sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar çok geniş bir yelpazade sağlığımıza hizmet etmektedir. İçerdiği zengin miktardaki besinler ayrıca sinir sistemi için çok faydalıdır, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün: