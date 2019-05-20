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deposu şaşırtıyor! Günde 1 avuç ile o hastalıktan korunun...

Ülkemizde kuruyemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan nohuttan üretilmektedir. 7000 yıllık bir geçmişe sahip olan leblebinin Ortadoğu'dan çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Severek tükettiğimiz ve misafirlerimize ikram ettiğimiz ise şaşırtıyor. Neredeyse tepeden tırnağa tüm vücudumuza faydalı olduğu ortaya çıkan leblebi sofralarımızdan eksik edilmemesi gereken bir . Peki leblebinin faydaları neler? Mucizevi besin leblebi hangi hastalıklardan koruyor? Leblebi hangi vitaminleri içeriyor? Leblebi kaç kalori? Fazla tüketilen var mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve şifa deposu besin leblebi hakkında her şey haberimizde....

Giriş Tarihi: 20.5.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 11:26
Kalsiyum deposu leblebinin faydaları şaşırtıyor! Günde 1 avuç leblebi ile o hastalıktan korunun...

Leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır. Çünkü nohut kökenli olduğu için çok faydalı vitaminler ve mineraller içerir. A,C ve E vitamini içeren , ayrıca , demir, bakır, potasyum ve yüksek miktarda sodyum içermektedir. Bunun dışında sindirim sistemi için çok faydalı olan diyet lifleri de içermektedir. Leblebinin tek dez avantajı nohutların kavrulması esnasında bazı özelliklerini yitirmesidir. Fakat buna rağmen leblebinin sağlık açısından birçok faydası vardır.

LEBLEBİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Leblebi kalp ve böbrek sağlığından cilt ve saç sağlığına kadar çok geniş bir yelpazade sağlığımıza hizmet etmektedir. İçerdiği zengin miktardaki ayrıca sinir sistemi için çok faydalıdır, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

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Kalsiyum deposu leblebinin faydaları şaşırtıyor! Günde 1 avuç leblebi ile o hastalıktan korunun...
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