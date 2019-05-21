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krizi geçirmeden 1 ay önce vücudunuz sizi böyle uyarıyor

Türkiye'de yılda yaklaşık 200 bin kişi krizi sonucu hayatını kaybediyor. Vücudumuz hastalıklara karşı direnç göstererek hastalığın oluşum sürecinde belli sinyaller veriyor. de bu hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudumuz bir ay öncesinden kalp krizine dair belirtiler göstererek uyarılar göndermeye başlıyor. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir? Vücudumuz kalp krizine karşı ne gibi belirtiler gösterir? İşte kalp krizi belirtileri...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 09:34
Kalp krizi geçirmeden 1 ay önce vücudunuz sizi böyle uyarıyor

YORGUNLUK

Hepimiz bazen yorgun hissedebiliriz. Bu gayet normal. Ama markete giderken bile yoruluyorsanız, durup düşünmeniz gerekiyor. Ek olarak, eğer birden ve hızlıca nefesiniz kesiliyorsa, acilen doktora görünüp EKG çektirmeniz gerekiyor. Eğer stresli biriyseniz ve sağlığınız pek de iyi değilse her an geçirme riski taşıyorsunuz demektir.

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp krizinin en belirgin belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya sıkışmasıdır. Göğüs ağrısının benzeri ağrılar vücudun çeşitli bölgelerinde de gerçekleşebilir. Özellikle kollarda gerçekleşen ağrılara (sol koltuk altı da bu bölgelerden biridir) dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan benzer ağrılar boğazınızda, ensenizde, çenenizde, sırtınızda ve karnınızda da görülebilir. Ağrı genel olarak 15 dakika sürer.

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Kalp krizi geçirmeden 1 ay önce vücudunuz sizi böyle uyarıyor
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