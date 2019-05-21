Leblebinin faydaları nelerdir? İşte leblebinin sağlığa yararları

Aslen Akdeniz ve Orta Doğu'da yetişen leblebi, dünya mutfakları üzerindeki etkisini her geçen gün artırıyor ve insanlar tarafından daha çok bilinen bir yiyecek haline geliyor. Ayrıca, sağlığa yararlı olan leblebiler birçok hastalık ile mücadele için de tüketiliyor. Ek olarak, leblebiler protein bakımından zengindir. Bu nedenle de vejetaryen ve vegan diyetlerinde et için mükemmel bir alternatiftir.

Nohut kökenli leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile dikkat çekiyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu mucizevi kuruyemiş, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, demir, bakır, potasyum mineralleri içeriyor. Cinsel hayata da renk katıyor. Libidoyu yükselterek, cinsel isteği artırıyor. Erken boşalma ve isteksizliği ortadan kaldırıyor. Kalp ve böbrekleri de koruduğu bilinen leblebinin diğer faydalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte leblebinin kanıtlanmış 7 faydasının yanı sıra bunları diyetinize eklemenin yolları.

Lifli yapısı ile tok tutar.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığını korur.

Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.

Sinir sistemini korur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kadın hastalıklarından korur.

LEBLEBİ ZAYIFLAMAYA YARDIMCI EN ÖNEMLİ YİYECEK

Leblebi, tok tutucu özelliği sayesinde kilo vermek için kullanılan bir yemiştir. Zayıflamak için kullanılınca leblebinin kalorisi de merak edilir. Bir avuç leblebi yenildiğinde ortalama olarak 50 gram civarında leblebi yenmiş olur. 100 gram leblebi yaklaşık olarak 180 kaloridir.

