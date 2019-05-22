D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren yiyecekler!

D vitamininin temel yararı, bir kişinin kemiklerini, kaslarını ve sinirlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda D vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur. D vitaminin sağlığa olan kritik faydaları nedeni ile vatandaşlar da "D vitamini hangi besinlerde bulunur?" sorusuna cevap arıyor. Yumurta sarısında, yumurtlayan tavukların serbest gezinen tavuk olması durumunda bulunur. Bazı mantarlar ayrıca D vitamini içerir.
Bununla birlikte, bitki bazlı başka hiçbir yiyecek D vitamini üretmez. Diyetleri çoğunlukla vejetaryen veya vegan olan insanlar ve açık havada çok fazla zaman geçirmeyen veya geçirmeyen kişiler için, yeterli D vitamini almak zor olabilir. Bir kişinin doğrudan güneş ışığından yeterince D vitamini almadığı konusunda endişeleri varsa, aşağıdaki yiyecekleri tüketmek, vücutlarında toplam miktarın artmasına yardımcı olacaktır.