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hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren yiyecekler!

, bir kişinin cildi doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında vücudun ürettiği bir besin türüdür. D vitamini almak isteyen bireyler de “D Vitamini hangi besinlerde bulunur?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İnsanlar ayrıca D vitamini tüketebilir, ancak birçok gıdada doğal olarak bulunmaz. Yağlı balıklarda ve bazı mantar türlerinde yüksek miktarda D vitamini bulunur. Sabah.com.tr olarak içerisinde D vitamini barındıran besinleri sizler için listeledik. İşte D vitamini bulunan besinler…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 11:38
D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren yiyecekler!

D vitamininin temel yararı, bir kişinin kemiklerini, kaslarını ve sinirlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda D vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur. D vitaminin sağlığa olan kritik faydaları nedeni ile vatandaşlar da "D vitamini hangi besinlerde bulunur?" sorusuna cevap arıyor. Yumurta sarısında, yumurtlayan tavukların serbest gezinen tavuk olması durumunda bulunur. Bazı mantarlar ayrıca D vitamini içerir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Bununla birlikte, bitki bazlı başka hiçbir yiyecek D vitamini üretmez. Diyetleri çoğunlukla vejetaryen veya vegan olan insanlar ve açık havada çok fazla zaman geçirmeyen veya geçirmeyen kişiler için, yeterli D vitamini almak zor olabilir. Bir kişinin doğrudan güneş ışığından yeterince D vitamini almadığı konusunda endişeleri varsa, aşağıdaki yiyecekleri tüketmek, vücutlarında toplam miktarın artmasına yardımcı olacaktır.

  • Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt
  • Tereyağı
  • Ton balığı
  • Somon
  • Uskumru
  • İstridye
  • Karaciğer
  • Yumurta sarısı
  • Tatlı patates
  • Balık yağı
  • Mantar
  • Maydanoz
  • Yonca
  • Isırganotu
  • Yulaf
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D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren yiyecekler!
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