D vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini içeren yiyecekler!

D vitamininin temel yararı, bir kişinin kemiklerini, kaslarını ve sinirlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda D vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur. D vitaminin sağlığa olan kritik faydaları nedeni ile vatandaşlar da "D vitamini hangi besinlerde bulunur?" sorusuna cevap arıyor. Yumurta sarısında, yumurtlayan tavukların serbest gezinen tavuk olması durumunda bulunur. Bazı mantarlar ayrıca D vitamini içerir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Bununla birlikte, bitki bazlı başka hiçbir yiyecek D vitamini üretmez. Diyetleri çoğunlukla vejetaryen veya vegan olan insanlar ve açık havada çok fazla zaman geçirmeyen veya geçirmeyen kişiler için, yeterli D vitamini almak zor olabilir. Bir kişinin doğrudan güneş ışığından yeterince D vitamini almadığı konusunda endişeleri varsa, aşağıdaki yiyecekleri tüketmek, vücutlarında toplam miktarın artmasına yardımcı olacaktır.

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt

Tereyağı

Ton balığı

Somon

Uskumru

İstridye

Karaciğer

Yumurta sarısı

Tatlı patates

Balık yağı

Mantar

Maydanoz

Yonca

Isırganotu

Yulaf