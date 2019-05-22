Ebola hastalığı günümüzde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana getirdiği ölümlerle adını sıkça duyurmaya başladı. Bunun üzerine dünya'yı tehdit eden ebola ölümcül hastalığının ne olduğu, nasıl bulaştığı ve kimlerin risk altında olduğu konuları insanlar tarafından merak ediliyor. Peki; Ebola nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında? İşte tüm detaylar;

EBOLA NEDİR?



Ebola hastalığı'yla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz, İşte detaylar...