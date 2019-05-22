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? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında?

’nde geçtiğimiz temmuz ayı sonlarında belirgin olarak yayılmaya başlayan tarihin en ölümcül ikinci salgını olma özelliğini de taşıyan Ebola hastalığının ne olduğu küresel çapta merak uyandırmaya başladı. Ebola Virüsü’nün ne olduğu, nasıl bulaştığı ve kimleri etkisi altına aldığı insanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında? Tüm detayları sizler için hazırladığımız özel içerikte bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2019 00:43
Ebola nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında?

Ebola hastalığı günümüzde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana getirdiği ölümlerle adını sıkça duyurmaya başladı. Bunun üzerine dünya'yı tehdit eden ebola ölümcül hastalığının ne olduğu, nasıl bulaştığı ve kimlerin risk altında olduğu konuları insanlar tarafından merak ediliyor. Peki; Ebola nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında? İşte tüm detaylar;

EBOLA NEDİR?

Ebola hastalığı'yla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz, İşte detaylar...

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Ebola nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve kimler risk altında?
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