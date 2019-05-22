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tıkanmasına ne iyi gelir? tedavisi nasıl yapılır?

enfeksiyonu () büyük bir sağlık sorunudur. Sinüzit hastalığı Türkiye’de milyonlarca insanı etkiliyor. Sinüzit sadece Türkiye değil tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor. Amerikalılar her yıl tedavi için reçetesiz satılan ilaçlar için 1 milyar dolardan fazla para harcıyorlar. Sadece bir ülkede harcaması bu kadar fazla olan sinüzit hastalığının dünya genelindeki harcamaları çok fazla… Peki, sinüs tıkanmasına ne iyi gelir? İşte sinüzit tedavisi ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 11:22
Sinüs tıkanmasına ne iyi gelir? Sinüzit tedavisi nasıl yapılır?

Sinüs enfeksiyonları dünyada on milyonlarca doktor ziyaretinden ve yüz milyonlarca dolar reçeteli ilaç harcamasından sorumludur. Alerjileri, astımı, burun veya sinüslerdeki yapısal tıkanmalar veya zayıf bağışıklık sistemi olan kişiler daha fazla risk altındadır. Hayat sinüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için çok kısa. Sinüzit belirtileri sezmenizin hemen ardından mutlaka bir doktora giderek muayene olun! Peki, sinüs tıkanmasına ne iyi gelir ve sinüzit tedavi yöntemleri nelerdir?

SİNÜS TIKANMASINA NE İYİ GELİR?

Acı biberli yemekler tuzlu su, zencefil, sarımsak gibi besinlerin ve buhar solumak gibi yöntemlerin sinüzite iyi geldiği bilinmektedir. Fiziksel egzersiz olarak ise;

1- Dilinizi damağınıza doğru baskı uygulayarak 1 saniye boyunca itin.

2- Sonrasında baş parmağınızla kaşlarınızın tam ortasına 1 saniye bastırın.

3- Sırasıyla 1. ve 2. adımları 20-30 saniye boyunca tekrarlayın.

Adımları aynı anda değil sırasıyla gerçekleştirmeye dikkat edin.

Sinüslerinizi temizlemek için bu işlemi tekrar edin.

Akut sinüzitin tedavisi antibiyotikler ve burun açıcı ilaçlarla yapılıyor. Eğer sinüzit kronik hale gelmişse ve sinüslerin burun içine açılan deliklerinde açılmayacak tıkanıklıklar oluşmuşsa ameliyatla tedavi etmek gerekir. Beraberinde çok ağır bir nazal alerji varsa ve ameliyat sonrası hastanın ilaç tedavisi ile durumu iyi takip edilmezse sinüzit tekrarlayabilir.

Sinüzit tedavisi nedene yönelik yapılmaktadır. Eğer soğuk algınlığına bağlı olduğu düşünülüyorsa burun ödemini azaltacak burun spreyleri ve soğuk algınlığı ilaçları ile tedavi edilir. Bulguların 7-10 günü geçmesi veya 5. Günden sonra semptomların kötüleşmesi halinde bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceği düşünülür ve kulak burun boğaz hekiminin muayenesiyle kesin karar verebileceği antibiyotik seçeneği göz önünde bulundurulur. Temiz su ile hazırlanmış tuzlu-karbonatlı sular, eczaneden alınacak okyanus suları veya serum fizyolojikler yardımı ile burun yıkaması yapılarak sinüslerin ağızlarının temizlenmesine yardımcı olunabilir.

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