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Andıç yağının faydaları nelerdir?

Varlığı binlerce yıl öncesine dayanan, özellikle tohumlarının sağlığa çeşitli faydaları bulunan bir bitki olan ardıç, ağaç ve çalı formunda yetişir. Hemen her ortamda kendi kendine yetişme imkanı bulunan ardıç bitkisi, ülkemizin de çoğu yerinde yetişiyor. Ülkemizde sık rastlanan bir bitki olması dolayısıyla tohumunun yanı sıra ardıç yağının faydaları da merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:36
Andıç yağının faydaları nelerdir?

Antiseptik özellikleri sayesinde vücudu çeşitli mikroorganizmaların zararlı etkilerinden koruyan andıç yağının hem dahili hem de harici kullanımında vücuda çeşitli faydaları dokunur.

Andıç yağının faydaları

  • Böbreklerden bağırsaklara, kalpten karaciğere kadar birçok iç organın toksinlerden arınmasını sağlayarak bu organların işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
  • Romatizma ağrılarını giderir. Kemiklerde ve eklemlerde meydana gelen ağrıların ağrıların kısa sürede geçmesini sağlar.
  • Saç köklerini güçlendirir. Dökülmeyi en aza indirir.
  • Regl döneminde meydana gelen ağrıların şiddetini azaltır.
  • Selülitlerin oluşumunu engeller. Var olan selülitlerin görünümünü azaltır.
  • Kanı temizler, böbreklerin işlevini destekler.
  • Bronşite iyi gelir.
  • Magnezyum eksikliği sebebiyle kol ve bacaklarda meydana gelen krampların oluşumunu engeller.
  • Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.
  • Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cildi temizlenir. Cildi gençleştirerek ışıl ışıl bir görünüm kazandırır.
  • Yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak varlık gösteren depresyonun olumsuz etkilerini engeller.
  • İshali giderir.
  • Mide spazmı, gastrit, ülser gibi sindirim problemlerinin tedavisine yardımcı olur.
  • Cilt lekelerinin giderilmesini sağlar.
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Andıç yağının faydaları nelerdir?
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