Andıç yağının faydaları nelerdir?

Antiseptik özellikleri sayesinde vücudu çeşitli mikroorganizmaların zararlı etkilerinden koruyan andıç yağının hem dahili hem de harici kullanımında vücuda çeşitli faydaları dokunur.
Andıç yağının faydaları
- Böbreklerden bağırsaklara, kalpten karaciğere kadar birçok iç organın toksinlerden arınmasını sağlayarak bu organların işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
- Romatizma ağrılarını giderir. Kemiklerde ve eklemlerde meydana gelen ağrıların ağrıların kısa sürede geçmesini sağlar.
- Saç köklerini güçlendirir. Dökülmeyi en aza indirir.
- Regl döneminde meydana gelen ağrıların şiddetini azaltır.
- Selülitlerin oluşumunu engeller. Var olan selülitlerin görünümünü azaltır.
- Kanı temizler, böbreklerin işlevini destekler.
- Bronşite iyi gelir.
- Magnezyum eksikliği sebebiyle kol ve bacaklarda meydana gelen krampların oluşumunu engeller.
- Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.
- Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cildi temizlenir. Cildi gençleştirerek ışıl ışıl bir görünüm kazandırır.
- Yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak varlık gösteren depresyonun olumsuz etkilerini engeller.
- İshali giderir.
- Mide spazmı, gastrit, ülser gibi sindirim problemlerinin tedavisine yardımcı olur.
- Cilt lekelerinin giderilmesini sağlar.