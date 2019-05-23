Haberler Sağlık Haberleri Andıç yağının faydaları nelerdir?

Andıç yağının faydaları nelerdir? Varlığı binlerce yıl öncesine dayanan, özellikle tohumlarının sağlığa çeşitli faydaları bulunan bir bitki olan ardıç, ağaç ve çalı formunda yetişir. Hemen her ortamda kendi kendine yetişme imkanı bulunan ardıç bitkisi, ülkemizin de çoğu yerinde yetişiyor. Ülkemizde sık rastlanan bir bitki olması dolayısıyla tohumunun yanı sıra ardıç yağının faydaları da merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:36