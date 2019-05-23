Epsom tuzunun faydaları nelerdir?

Epsom tuzu iltihap giderici, kas ve sinir sistemini güçlendirici bir mineraldir. İçeriğindeki magnezyum ve sülfat deri tarafından emildiği için banyo yaparak bile kolaylıkla epsom tuzunun faydalarından yararlanılabilir.

Epsom tuzunun sayılabilecek bazı faydaları:

Stresi alarak vücudu rahatlatır. İçeriğindeki minerallerin cilt tarafından kolayca emilmesi sayesinde vücuttaki serotonin salgısı artarak vücudun rahatlamasını sağlar. Ek olarak ATP üretimini artırdığından enerji düzeyinin de artmasını sağlar. Kas ve sinir sisteminin doğru çalışmasını sağlar.

Ağrıları azaltır. Kaslar için faydalı olan estom tuzu aynı zamanda astıma, iltihaplara, migren ve baş ağrılarına iyi gelir.

Vücuttaki magnezyum ve sülfat mineral değerlerinin korunmasını sağlayarak insülinin artmasını sağlar ve böylece diyabet hastaları için faydalıdır.

İçeriğindeki sülfat ile toksinlerin ve ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bununla beraber kas ağrılarına iyi gelir.

Ayak ağrılarına iyi gelir ve ayak kokusunu giderir, cildin yumuşamasını sağlar.

Kan dolaşımını iyileştirir ve damar sağlığına iyi gelir, kalp hastalığı geçirme riskini düşürür.

Oral olarak alınması durumunda bağırsaklardaki suyu artırarak kabızlığa iyi gelir.

Saç ve cilt bakımında kullanılabilir. Saçların hacim kazanması, siyah noktaların azalması için kulanılabilir. Bunun dışında deri döküntüleri ve ciltteki yaralar için de epsom tuzu faydalıdır.

Epsom tuzu aktarlarda, dermokozmetik ürün satan eczanelerde dermokozmetik ürünlerin içerisinde bulunabilir.