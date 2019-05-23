Graviolanın faydaları nelerdir?

Dikenlerle kaplı olan ve çok sulu bir yapıya sahip olan bu meyve sulu ve tatlı olması ile bilinmekte, çiğ olarak tüketilebileceği gibi reçel veya marmeladı yapılarak yahut sıkılıp içilerek de tüketilebilir. İçeriğinde B1, B2 ve C vitaminleri ve potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bulunmaktadır ve sağlık için son derece faydalıdır.

Kanser tedavisinde kullanılabilir. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü 1976'da graviolanın kemoterapiden çok daha güçlü olduğunu açıklamıştır. Kemoterapinin kanser hücrelerine saldırırken sağlıklı hücrelerde saldırmasına karşın graviola yalnızca kanserli hücrelerle savaşır. Kalp, meme, prostat, kalın bağırsak tedavisinde alternatif olarak kullanılabilir.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudun nezle, grip gibi hastalıklardan korunmasını sağlar.

Vücuda enerji vererek yorgunluk hissini giderir.

İltihapların iyileşmesine yardımcı olur.

Çay olarak tüketilmesi halinde tansiyonu etkiler.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar.

Graviola yurt dışından ithal edildiğinden organik ürün satışı yapan online alışveriş sitelerinde bulunabilir. Graviolayı yeşil kabuğu soyularak içindeki beyaz kısmı parçalara ayrılarak çekirdekleri ayrılır ve bu şekilde tüketilebilir. İçecek şeklinde tüketmek için ise bu şekli ile meyve sıkacağından geçirilebilir. Graviolanın kurutulmuş yaprakları 10 dakika demleyerek çay olarak ya da reçel, marmelat yapılarak kahvaltıda da tüketilebilir.