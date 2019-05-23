Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Kaç aylık hamileyken cinsel ilişkiye girilmez?

Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Kaç aylık hamileyken cinsel ilişkiye girilmez?

Hamile kadınlar ve eşleri genellikle sırasında cinsel ilişkiye girmenin güvenli olup olmadığını merak ederler. Hamilelik sırasında, vücudunuz değiştikçe cinsel arzunun gelip gitmesi normaldir. Karnınız büyüdükçe kendinizi daha bilinçli hissedebilirsiniz. Ancak her çiftin araştırdığı "Kaç aylık hamileyken cinsel ilişkiye girilmez?" sorusunun cevabını siz de merak etmişsinizdir. Bu soruyu "Düşük yapar mıyım? doğmamış bebeğe zarar verir mi? Kaçınılması gereken cinsel ilişki pozisyonları var mı?" gibi sorular da takip eder. İşte bu soruların cevapları ve aradığınız bilgiler.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 15:03
Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Kaç aylık hamileyken cinsel ilişkiye girilmez?

Cinsel ilişki, hamileliğin normal bir parçasıdır - eğer normal bir hamilelik yaşıyorsanız. Penetrasyon ve cinsel ilişki hareketi, karnınız ve uterusun kas duvarları tarafından korunan bebeğe zarar vermez. Bebeğiniz ayrıca amniyotik kesenin sıvısı içindedir. Ancak cinsel ilişki ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bunların başında hamileliğin kaçıncı ayına kadar güvenli cinsel ilişkiye girebileceğiniz ile ilgili...

İşte hamilelik ve cinsellik ile ilgili detaylar...

HAMİLELİKTE CİNSEL İLİŞKİ GÜVENLİ MİDİR?

Aşağıdaki yüksek riskli hamilelik türlerinden herhangi birine sahipseniz doktorunuz cinsel ilişki önerebilir:

  • Düşük yapma riski varsa ya da daha önce düşük yaptıysanız
  • Erken doğum riski altındaysanız (37 haftalık hamilelikten önce kasılmalar)
  • Bilinen bir neden olmadan vajinal kanama, akıntı veya kramp geçiriyorsanız
  • Amniyotik keseniz sıvı sızdırıyor veya zarları yırtılmışsa
  • Rahim ağzı gebelikte çok erken açıldıysa
  • Plasenta uterusta çok düşükse (plasenta previa)
  • İkizler, üçüzler veya diğer katlarını bekliyorsanız

KAÇ AYLIK HAMİLEYKEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLMEZ?

Hamilelik sırasında, vücudunuz değiştikçe cinsel arzunun gelip gitmesi normaldir. Karnınız büyüdükçe kendinizi daha bilinçli hissedebilirsiniz. Veya daha büyük, daha dolgun göğüslerle daha seksi hissedebilirsiniz. Eşinize ne hissettiğinizi ve neyin işe yaradığını söyleyin. Sizin için hem rahat hem de teşvik edici olanı bulmak için, özellikle hamileliğin sonraki dönemlerinde cinsel ilişki pozisyonu değiştirmeniz gerekebilir.

Hamileliğin dördüncü ayından sonra seks yapmak için "misyoner pozisyonda" sırtüstü düz yatmaktan kaçının. Bu şekilde, büyümekte olan bebeğin ağır kan damarlarını daraltma riskinden kaçınabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Kaç aylık hamileyken cinsel ilişkiye girilmez?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN