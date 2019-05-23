Kaldirik otunun faydaları nelerdir?

İdrar söktürücü özelliği vardır. Böylece ödem atıcı etki sağlar.

Balgam söktürücü özellilliği vardı, öksürüğe iyi gelir.

Uyku verir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verici etki yaratmaktadır.

Olumsuz düşünceyi, siniri, gerginliği ve depresyonu azaltmaktadır.

Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar, ter atıcıdır.

Romatizmaya iyi gelir.

Vücuttaki iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına olumlu etki sağlar.

İçeriğindeki postasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

Yine içindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.

Kadınlarda regl ağrılarına iyi gelir.

Tohumundan elde edilen yağ sayesinde sivilce lekeleri, çatlaklar, yaralar gibi cilt problemlerinin giderilmesinde fayda sağlar.

Kaldirik otu taze olarak Nisan-Ekim ayları arasında pazarlarda bulunabileceği gibi kurutulmuş şekilde veya tohumundan elde edilen yağı her mevsim aktarlarda bulunabilir. Kaldirik otunu kavurma yaparak, mevsimin diğer otlarıyla beraber yumurta ile beraber omlet olarak tüketebilir ya da salatalara ekleyebilirsiniz.

Yine de her bitki gibi kaldirik otu da tüketilirken dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Herhangi bir hastalığı olanlar ise kaldirik otunu tedavi amaçlı kullanmak istiyorlarsa mutlaka doktora danışmalıdırlar.

Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir. Aslına bakarsanız Türkiye ve dünya çapında birçok coğrafyada farklı bir isimle anılmaktadır. Bu isimleri size tanıdık gelmese bile diğer isimlerini gördüğünüzde muhakkak kulağınızın aşina olacağını düşünüyoruz. Ortalama 60 santimetre boyuyla mavi yapraklara sahip olan gövdeli bir çiçektir.

Marmara ve Anadolu'da sık yetiştirildiği gibi alternatif tıbbın en önemli kozlarından birisidir. Son günlerde ise eczanelerde bile Hodan kapsülü satılmaya başlanmıştır. Bu ne kadar faydalı olduğunu ve ilaç endüstrisinde kullanımına başlandığını bize gösteriyor.