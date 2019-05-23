Kaldirik otunun faydaları nelerdir?

Kaldirik otu taze olarak Nisan-Ekim ayları arasında pazarlarda bulunabileceği gibi kurutulmuş şekilde veya tohumundan elde edilen yağı her mevsim aktarlarda bulunabilir. Kaldirik otunu kavurma yaparak, mevsimin diğer otlarıyla beraber yumurta ile beraber omlet olarak tüketebilir ya da salatalara ekleyebilirsiniz.
Yine de her bitki gibi kaldirik otu da tüketilirken dikkatli olunmalı ve fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle hamilelik dönemindeki kadınlar tarafından tüketilmemelidir. Herhangi bir hastalığı olanlar ise kaldirik otunu tedavi amaçlı kullanmak istiyorlarsa mutlaka doktora danışmalıdırlar.
Alternatif tıp için önemli bir yere sahip olan Hodan bitkisi aynı zamanda Türkiye'de Kaldirik otu olarak bilinmektedir. Aslına bakarsanız Türkiye ve dünya çapında birçok coğrafyada farklı bir isimle anılmaktadır. Bu isimleri size tanıdık gelmese bile diğer isimlerini gördüğünüzde muhakkak kulağınızın aşina olacağını düşünüyoruz. Ortalama 60 santimetre boyuyla mavi yapraklara sahip olan gövdeli bir çiçektir.
Marmara ve Anadolu'da sık yetiştirildiği gibi alternatif tıbbın en önemli kozlarından birisidir. Son günlerde ise eczanelerde bile Hodan kapsülü satılmaya başlanmıştır. Bu ne kadar faydalı olduğunu ve ilaç endüstrisinde kullanımına başlandığını bize gösteriyor.