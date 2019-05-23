Kaynana dilinin faydaları nelerdir?

Kaynana dili, sodyum, potasyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri açısından zengin bir bitkidir. Bunun yanı sıra içeriğinde karbonhidrat, protein ve azotlu maddelere ek olarak A, B, C ve K vitaminlerini barındırır. Bu besin değerleri açısından zengin içeriği sayesinde sinir, dolaşım, sindirim ve solunum sisteminin işlevlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için katkıda bulunur. Öte yandan harici olarak kullanımında da çeşitli faydaları bulunan kaynana dili, bazı kozmetik ürünlerinin içeriğinde ham madde olarak değerlendirilir.

Kaynana dilinin faydaları

Güçlü bir antibiyotiktir

Bağışıklık sistemini güçlendirerek zararlı bakterilerin vücutta oluşum göstermesine engel olur. Cilt üzerinde meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonları engeller.

Damar sertliğinin tedavisine yardımcı olur

Kan damarlarında meydana gelmen plakların oluşturduğu iltihaplanmanın tedavisine yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan ve iltihap sökücüdür.

Kanserin yayılmasını engeller

Kaynana dili, yüksek oranda lif içerir. Bu özelliği sayesinde su tutarak besinlerin sindirim kanalından daha iyi geçmesini mümkün kılar. Bununla birlikte kolondaki kanserojen riski taşıyan hücrelerin derişimini azaltır.

Kolesterolü düzenler

Kaynana dili, içeriğinde bulunan B3 vitamini ve amino asitler sayesinde kolesterolü düzenler. Aynı zamanda kan şekerinin sağlıklı oranlarda kalmasını sağlayarak kan şekerin yağa dönüşmesine engel olur. Bu sayede kötü kolesterol oranı büyük oranda düşer.