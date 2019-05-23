Kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyu hangi hastalıklara iyi gelmektedir?

Kemik suyunun faydaları birçok yerde anlatılmaktadır. Kemik suyundan önce, kemiklerin içerdiği besinlere bir göz atalım. Kemiklerin kendileri kalsiyum, magnezyum ve fosfor dahil olmak üzere vitamin ve besin bakımından zengindir. Dokular ve kemikler ayrıca kolajen içerir. Pişirme kollajeni vücuda proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri sağlayan jelatine çevirir.

Genellikle yemeklerde kullandığımız kemik suyunu aynı zamanda tek başına çorba olarak da tüketilir. Büyükbaş hayvanların kemiklerinden yapılan bu çorbalar daha fazla fayda sağlar. İçerdikleri ilik insan vücudundaki ilik ile aynı olduğundan kemiklerin güçlenmesini destekler. Uzmanlar gelişim çağındaki çocukların, ergenlerin ve hamilelerin düzenli tüketmesini tavsiye eder. Kemik suyu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önler. - İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak kemik suyu içilmelidir. Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat bazı nedenlerden dolayı oranları azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kemik suyu düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır. Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Uzmanlar kemik suyunu, gelişim çağındaki çocukların, hamilelerin ve kemikleri kırılan hastaların tüketmesi gereken besinlerden biri olduğunu belirtiyor. Amino asit bakımından da zengin olan kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. Cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşan deformasyonu yeniler. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlere sosyal medya hesabında cildinin parlaklığını kemik suyu sayesinde olduğunu açıklamıştı.