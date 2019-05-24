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nedir? Aktif nerelerde kullanılır?

son zamanlarda farklı alanlarda kullanılmaya başladı.Birçok alanda faydası bulunan aktif , kömürün bir başka çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Aktif kömür zehirlenmeyi ve mide rahatsızlığını tedavi etmek için iyi bir ilk yardım aracıdır. Ancak bu eşsiz ürünün size sunabileceği çok faydalı alternatifler bulunuyor. Peki aktif kömür nedir? Aktif kömür hangi alanlarda kullanılır? İşte aktif ...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:56
Aktif kömür nedir? Aktif kömür nerelerde kullanılır?

BÖCEK ISIRIKLARININ NEDEN OLDUĞU KAŞINTI VE DÖKÜNTÜLERİ HAFİFLETEBİLİR

, zehirler, toksinler ve alerjenleri gidermede yapıcı bir özelliğe sahiptir. Bu durumda da merhem olarak kullanılabilir. Bir kapsül aktif kömürün tozunu alın ve 1/2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Kaşıntı ortadan kalkana kadar çözeltiyi etkilenen bölgelerinize 30 dakikada bir sürebilirsiniz. Uzmanlar, zehirli sarmaşık gibi bitkilerin neden olduğu döküntülerin tedavisinde, aktif kömürün etkili olabileceğini söylüyor.

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Aktif kömür nedir? Aktif kömür nerelerde kullanılır?
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