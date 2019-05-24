Aktif kömür nedir? Aktif kömür nerelerde kullanılır?

BÖCEK ISIRIKLARININ NEDEN OLDUĞU KAŞINTI VE DÖKÜNTÜLERİ HAFİFLETEBİLİR

Aktif kömür, zehirler, toksinler ve alerjenleri gidermede yapıcı bir özelliğe sahiptir. Bu durumda da merhem olarak kullanılabilir. Bir kapsül aktif kömürün tozunu alın ve 1/2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Kaşıntı ortadan kalkana kadar çözeltiyi etkilenen bölgelerinize 30 dakikada bir sürebilirsiniz. Uzmanlar, zehirli sarmaşık gibi bitkilerin neden olduğu döküntülerin tedavisinde, aktif kömürün etkili olabileceğini söylüyor.



