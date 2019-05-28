Tatsız ve renksiz olan aspir tohumu yağı besin olarak veya kozmetik olarak kullanılabilmektedir. Aspir yağının faydaları nelerdir? Aspir yaprağı ne işe yarar?

Aspir yağının faydaları nelerdir?

İçeriğindeki omega 6 ile linoleik asit sayesinde vücudun dengesini korumaya ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Böylece kalp krizi ve felç geçirme riski azalır.

Omega 6 yağ asidi sayesinde kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

Öksürük, balgam, göğüs ağrısı gibi problemler için kullanılabilir.

Damar sertliğini önlemeye yardımcıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kadınlarda hormonları dengede tutarak adet döngüsünü düzenler.

Vücut direncini artırır.

Sindirim sistemini düzenler.

Ağrıyan bölgelere sürülerek eklem ve kas ağrılarını azaltır.

Aspir yağı saçların uzaması için saç bakımında kullanılabilir.

Aspir yağı siyah noktalar için gözeneklerin açılmasına yardımcı olduğundan cilt bakımında da kullanılabilir. Ayrıca düzenli kullanıldığında akne gibi cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Tüm faydalarına karşın alerjik bir bünyeye sahipseniz aspir yağı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca kan basıncını düşürdüğünden düşük tansiyona sahip olan kişiler aspir yağını tüketmemelidir. Zayıflama amacı ile aspir yağı kullanıyorsanız diyet ve spor ile mutlaka bunu desteklemelisiniz. Aspir yağı vücuda yağ yakımı konusunda yardımcı olur. Aç karnına 1 kaşık aspir yağı tüketmek zayıflama konusunda size yardımcı olacaktır.