D vitamini nedir? D vitamininin faydaları nelerdir?

İnsan vücudunun genel olarak bütün vitaminlere ihtiyacı vardır. Vitaminler arasından en önemlilerden biri D vitaminidir. D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamindir. Vücudun olmazsa olmazlarındandır.

D VİTAMİNİ NEDİR?

Cilt, güneş ışınlarıyla birleştiğini zaman bu ikisinin sentezi sonucu D vitamini oluşur.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI VE GÖREVLERİ NELERDİR?

1.Diş sağlığı için gereklidir.

2.Bağışıklık sistemini destekler ve vücudu hastalıklara karşı korur.

3.Akciğer ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı önleyici etkisi vardır.

4.Kalsiyumu kemikte tutar ve bu şekilde kemiklerin daha güçlü ve dayanıklı olması konusunda etkilidir.

5.Böbreklerden kalsiyum atılımını azaltır.

6.D vitamini besinlerle birlikte alındığında kalsiyum emilimini ve vücutta kullanımını sağlar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

D vitamini eksiliği önemli bir durumdur ve tedavi edilmesi gerekir. D vitamini eksikliğinin tedavisi; direkt vücuda iğne ile enjekte şeklinde ya da ağızdan ilaç yoluyla alınır. Diğer tedavi yöntemleri ise; özellikle bahar ve yaz aylarında cildin güneş ışığını görebilmesidir. Ancak güneşin en tepede olduğu zamanlarda güneş ışığı zararlı etkenler yaymaya başladığından bunun fazlası zararlıdır. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.

D VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER NELERDİR?

Özellikle doğal yollardan oluşan ve bitkisel ya da organik besinler tercih edilmelidir. Bunlar;

1.Somon ve somon gibi yağlı balıklar

2.Ciğer

3.Peynir

4.Mantar

5.Yumurta, özellikle yumurta sarısı