Turna yemişi faydaları nelerdir?

Turna yemişinin faydaları:

İdrar yolu enfeksiyonunu azaltır. Böylece antibiyotik kullanımı da azalmış olur. Günde 240 ml turna yemişi suyu içen kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riski azalmaktadır.

Tıbbi olarak antibakteriyel ve idrar sökücü olur değerlendirilmektedir.

Turna yemişi aynı zamanda bir vitamin deposudur.

Kan şekerini düşürür.

Ağız ve diş hastalıklarına karşı yararlıdır.

Antioksidan içeriği sayesinde vücudu bakterilere karşı korur.

Mesane kasılmasını engeller.

İştah kaybını engeller.

İshali giderir.

Böbrek iltihabını önler.

Romatizmayı giderir.

Ülsere karşı etkilidir.

Damar sertliğini engeller.

Çekirdeklerinden elde edilen yağda bol miktarda omega 3 bulunan turna yemişi aynı zamanda beyin hücrelerindeki hasarı önleyerek felç riskini azaltır.

Turna yemişi su içinde büyüyebilir ancak hava alması gerekir. Burada önemli olan suyun asidik olmasıdır. Kurutulmuş bataklık alanlarda veya insanların yapmış olduğu kumtorf içeren tavalarda yetiştirilebilir. Kanada ve Amerika'da yaygın olarak yetiştirilen turna yemişi son zamanlarda ülkemizde de deneme amaçlı yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde özellikle nemli topraklara sahip olan Doğu Karadeniz'de yani Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da üretimi mevcuttur.

Turna yemişi taze meyve olarak tüketilebileceği gibi marmelat şeklinde, meyve suyu olarak veya kurutularak de tüketilebilir. Bunun dışında kek, çörek, pasta ve ekmeklere ilave edilerek de kullanılabilir. Turna yemişini ayrıca çekirdeğinden faydalanarak üretilen merhem veya kozmetik ürünleri şeklinde de kullanmak mümkündür.