Turna yemişi faydaları nelerdir?

Turna yemişinin faydaları:
Turna yemişi su içinde büyüyebilir ancak hava alması gerekir. Burada önemli olan suyun asidik olmasıdır. Kurutulmuş bataklık alanlarda veya insanların yapmış olduğu kumtorf içeren tavalarda yetiştirilebilir. Kanada ve Amerika'da yaygın olarak yetiştirilen turna yemişi son zamanlarda ülkemizde de deneme amaçlı yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde özellikle nemli topraklara sahip olan Doğu Karadeniz'de yani Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da üretimi mevcuttur.
Turna yemişi taze meyve olarak tüketilebileceği gibi marmelat şeklinde, meyve suyu olarak veya kurutularak de tüketilebilir. Bunun dışında kek, çörek, pasta ve ekmeklere ilave edilerek de kullanılabilir. Turna yemişini ayrıca çekirdeğinden faydalanarak üretilen merhem veya kozmetik ürünleri şeklinde de kullanmak mümkündür.