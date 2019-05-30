Kaldiriğin faydaları nelerdir? Galdirik - Kaldirik nerede yetişir?

Düzce başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde çoğunlukla yetişen galdirik, halk arasında inatçılığı ile bilinmekte, aşçak kesimlerden sarp yüksekliklere dek yetişme şansı bulmaktadır. Yüksek yerlerden toplanan galdiriğin, yağışlı karadeniz ikliminde daha fazla yıkanmaya maruz kalmasından dolayı, içeriğindeki demir, fosfor ve magnezyum gibi minerallerin daha yüksek olduğu bilinmekle beraber, alçak kesimlerde yetişmiş olanlar da insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Haşlanarak yapılan dolması, yağda kavurulması, yumurtaya,patates veya patlıcan gibi sebze yemeklerine tat verici olarak eklenmesi gibi tüketim yöntemleri mevcuttur. Galdiriğin faydaları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Doğal bir antioksidan özelliği taşıyan galdirik, rutubetli ve yağışlı geçen Karadeniz ikliminde, soğuk algınlığı ve rutubete bağlı olarak yaşanan solunum ile akciğer rahatsızlıklarına karşı bağışıklığı güçlendirici etkiye sahiptir

Bronşit ve solunum yolları enfeksiyonlarına karşı iltihap kurutucu özelliği vardır

Lifli yapısı ile, kolay sindirilir, mide ve bağırsaktaki gaz sıkışmalarını azaltır

İçeriğindeki yoğun demir oranı, kansızlığı önler, kan ve damar yollarının işlevsel bir şekilde devamını sağlar

Karadeniz bölgesinde yüzyıllardır tüketilen galdirik otu, bölgedeki uzun insan hayatının kaynaklarından birisi olarak gösterilmektedir