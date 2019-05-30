Kaynana dili nedir? Kaynana dili faydaları nelerdir?

Genel olarak Amerika kıtasından Dünya'ya ihraç edilmesinin yanı sıra, yetiştirilmesi kolay bir bitki olan kaynana dili, ülkemizde de son yıllarda oldukça rağbet görmekte. Pek çok ilaç firması tarafından medikal ilaçların yapımında da kullanılan kaynana dilinin faydaları ise şu şekilde sıralanıyor ;

-Tip-II diyabet hastlarında, şeker düşürücü özelliğinin yanı sıra, vücuttaki insülin dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor

- Tansiyon hastaları tarafından tansiyonu düşürmesi için kullanılmaktadır

- Antioksidan özelliği ile, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir

- Lifli yapısı sebebiyle, sindirim sistemini rahatlatmaktadır

-Tarih boyunca askerler tarafından, açık yaralarını tedavi etmek için kullanılan kaynana dili, antioksidan yapısı ile ezilip açık yara bölgesine sürüldüğünde, bölgedeki enfeksiyon tehlikesini gidermektedir. İyi bir yara temizleyicisi olmasının yanı sıra, iltihap kurutucu özelliği de vardır.

- İltihap kurutucu özelliği ile, akne ve sivilce üzerinde de etkilidir

- Kozmetik firmaları tarafından da çokça tercih edilen kaynana dilinin, farklı türlerde losyonu, merhemi ve kremi bulunmaktadır

- Lifli yapısı ile obeziteye karşı kilo vermeye yardımcıdır