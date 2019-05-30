Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı belirtileri nelerdir?

Krup, solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerinde, nefes borusunda ve akciğerlerin üst solunum yollarında görülen enfeksiyöz pediatrik bir hastalık olarak bilinmektedir. Özellikle sonbahardan kış aylarına geçiş döneminde sıkça görülür. Krup hastalığı bulaşıcı özellik taşımasının yanı sıra, öksürme ile havaya saçılan damlacıklara doğrudan maruz kalma ya da herhangi materyale temas etmesi ile o materyalden bulaşabilme özelliğine sahiptir.

Krup hastalığının belirtisi genel olarak şiddeti değişen yoğun bir öksürük şeklinde görülür. Bunun ile birlikte aşağıdaki semptomlarda krup hastalığının belirtilerindendir ;

-Nefes almada zorluk

- Sıkışık ve hırıltılı solunum

- Yüksek ateş

- Havlar tarzda öksürük

- Ses kısıklığı/seste kabalaşma olması

- Deri ve tırnaklarda morarma

- Göğüs duvarında çekilme

Krup hastalığı genel olarak hafif bir hastalık olarak ortaya çıksa da, öksürüğün şiddeti, nefes almada zorluk ve vücut ateşinin 38 dereceyi geçtiği durumlarda, bir uzman kontrolüne gidilmesi gerekmektedir. Uzman yardımına başvurmadan önce, hastalığın hafif evresinde ise aşağıdaki yöntemler kullanilabilir ;

Bebeklerde burun tıkanıklığına bağlı olarak burnun tuzlu su batırılmış pamuk ile temizlenmesi,

Ihlamur, nane, zerdeçal gibi bitkilerin sularının kaynatılarak 2 yaşından büyük çocuklara içirilmesi

Hasta olduğundan şüphenilen ve semptomları gösteren çocukların bulunduğu ortamın steril edilip, odanın sık sık havalandırılması,

Enfeksiyona sahip kişi ile temasın sınırlandırılması

Nemli veya rutubetli ortamlardan uzak tutulup, oda sıcaklığına göre sıcak veya soğuk havlu çocuğun veya bebeğin yanına koyalarak, oda içerisindeki ısı dengesinin sağlanması ; uzman tedavisi öncesinde evde uygulanabilecek yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır