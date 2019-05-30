Günümüzün en temel sağlık problemlerinden bir tanesi olarak dikkat çeken mide yanması, düzensiz beslenme nedeni ile karşımıza çıkabilmektedir. Fazla yemek ya da tatlı tükettikten sonra mide yanması problemi ile karşılaşabilirsiniz. Hastaneye gitmeden evde çözüm üretmek isteyen kişiler ''mide yanmasına ne iyi gelir'' , ''mide yanması nasıl geçer'' gibi soruların yanıtını bu başlık altından uzman yorumları ile öğrenebilirler.

MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Kekik çayı ve zencefil çayı mide yanmasını azaltan bitki çayları arasındadır. Her iki çayda sindirime yardımcı olur. Çayı demledikten sonra bir süre soğumasını bekleyip öyle için. 1 çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz.

Bal; mide asidi ve ülserin neden olduğu ağrılar için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Her gün 1 çay kaşığı organik balı çeyrek çay kaşığı tarçınla karıştırarak yemek midenizi sakinleştirecektir.

Eğer mide yanması aşırı gaz nedeniyle oluyorsa sırtınız dik biçimde oturun ve elinizle midenize geniş dairesel hareketlerle masaj yapın. Yavaş bir yürüyüşte gazın atılmasına yardımcı olacaktır.

Stres mide ağrısı, mide yanması ve kramplarına yol açabilir. Stresi mutlaka kontrol altına alabileceğiniz bir yöntem bulmalısınız. Spor, hobiler, nefes alma tekniklerini kullanabilirsiniz.

Muz yemek yanmayı bir miktar azaltır.

Yemekten sonra uzanmayın. Sırtınız dik olarak ayaklarınızı uzatın. Bu şekilde mide asidinin yemek borusuna çıkmasını önleyebilirsiniz.

Yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın.

Yatarken başınızı yastıklarla destekleyerek yukarıda tutun.

MİDE YANMASINDAN KURTULMAK İÇİN…

Yediğiniz yemekler nedeniyle mide yanması yaşıyorsanız yediklerinize ve içtiklerinize özen göstermelisiniz. Örneğin fazla kahve ve çay tüketmek, kola gibi gazlı içecekler içmek, yağlı yemekler, sindirimi zor et yemekleri, aşırı baharatlı gıdalar ve fast-food yiyecekler mide yanmasının başlıca nedenleri arasındadır. Ayrıca glüten ve laktoz intoleransınız varsa glüten içeren gıdalardan ve süt ürünlerinden uzak durmalısınız. Bunlar dışında sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, düzensiz uyku gibi faktörlerin mide yanmasını şiddetlendirdiği bilinmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yukarıdaki yöntemlerle mide yanmasını bir süreliğine hafifletebilirsiniz ancak bu yöntemler sadece geçici bir çözüm olarak kullanılmalıdır. Tekrar eden mide yanması yazının başında belirttiğim gibi farklı bir sağlık sorunun bir belirtisi olarak yaşanabilir. Bu tip yanmaların tedavisi nedenine bağlı olarak antibiyotikle, ağrı kesicilerle ve gereken durumlarda ameliyatla yapılabilmektedir. Sürekli "mide yanması yaşayacak mıyım" diye tedirgin olmak yerine bir doktora giderek yanmanın nedenini öğrenmek ve uygun tedavi yöntemini uygulamak daha doğru olacaktır.