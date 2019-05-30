Sınameki çayının faydaları nelerdir? Sınameki nerede yetişir?

Şifalı bitkilere geri dönüş yaşanılan son zamanlarda, sinameki çayı da adını sıkça duyurmaya başlamış durumda. Özellikle hindistan ve Çin'de yüzyıllardır kullanılan sinameki otu, kozmetik ve farmakoloji tarafından da sıkça tercih edilmekte. Bunun yanı sıra, aktarlardan elde edilebilecek ya da marketlerden satın alınabilecek halde ürünlenen sinameki çayının özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor

Sinameki çayının en önemli özelliği, doğal bir müshil görevi görmesi. Özellikle Hindistan gibi çok baharatlı yiyeceklerin ve Çin gibi kuru beslenilen bölgelerdeki sindirim ve mide/bağırsak sorunlarına karşı, sinameki çayının yüzyıllardır kullanılması bir tesadüf değil. Mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışması ve kabızlık sorunun yanı sıra, mide yanmasına sebebiyet veren midedeki asit oranının yükselmesi ile oluşan gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına da doğal bir çözüm sunuyor

Sinameki çayının bir diğer özelliği ise, sinir sistemini yatıştırması olarak biliniyor. Özellikle yoğun ve stresli geçen iş hayatının ardından, sabah ve akşam içilen birer bardak sinameki çayı, vücuda rahatlık veriyor

Sinameki çayının iltihap kurutucu özelliği mevcut. Bronşit ve solunum yolları enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda, enfeksiyonu kurutmasının yanı sıra balgam sökücü özelliği bulunuyor

Sinameki çayının, iltihap kurutucu özelliklerinden bir diğeri de ciltte yer alan akne ve sivilceleri kurutması özelliği yer alıyor

Sinameki çayı ile ilgili uzmanlar uyarıyor; fazla tüketilmesi halinde, müshil etkisi nedeni ile diyare'ye yol açabileceği söyleniyor.