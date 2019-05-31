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Bayramda bu hataya düşmeyin! Bayramda kan şekerini dengede tutmak için...

'na sayılı günler kaldı… Sevdiklerimizle keyifli sohbetlerin edileceği, birbirinden lezzetli ikramların yer alacağı sofraları bizi bekliyor. Ancak bugünlerde uzak durmanız gereken tehlikeli üçlü var: Baklavalar, pişiler, kızartmalar… Her biri birbirinden lezzetli olsa da, bu besinleri yerken yaratabileceği sağlık risklerini bir kez daha düşünün! Ayrıca bir aylık uzun açlık döneminden sonra öğün sayısını hızla artırmak ve özellikle şerbetli tatlılar ile çikolata gibi tatlı besinleri aşırı tüketmek ciddi sağlık problemleri olarak geri dönebiliyor. Hazımsızlık, şişkinlik, reflü yakınmaları ve diyarenin (ishal) yanı sıra kan şekerindeki dengesizlikler nedeniyle uyuklama ile baş ağrısı gibi sorunlar oluşabiliyor. Hatta diyabet ve tansiyon hastalarında ritim bozuklukları, nefes darlıkları, kan basıncının yükselmesi, çok daha önemlisi kalp krizi riski artıyor. Peki Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için beslenmemizde neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bayram ziyaretlerinde almamız gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 13:19
Bayramda bu hataya düşmeyin! Bayramda kan şekerini dengede tutmak için...

ŞEKER YERİNE MEYVELİ BİTTER ÇİKOLATA

ziyaretine gelen misafirlerinize şeker ve çikolata yerine daha sağlıklı tatlılar ikram etmenizde fayda var. "Kuru meyveler, hurma veya içine ceviz eklediğiniz incir hem çok lezzetli hem de sağlıklı ikramlar olacaktır. Bunların yanı sıra bitter çikolataya batırdığınız çilekleri soğutup, sunabilirsiniz" diyen ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz diğer önerilerini şöyle sıralıyor: "Bayram'da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, şerbetli tatlılar yerine az şekerli ve sütlü tatlılar ikram etmek olmalı. Örneğin kekleri tam buğday unundan ve şekersiz meyve ile tatlandırarak hazırlayabilirsiniz. Aşırı sıcak nedeniyle vücudun terle kaybettiği suyu yerine koymak amacıyla şekersiz kompostolar da ikram edebilirsiniz"

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Bayramda bu hataya düşmeyin! Bayramda kan şekerini dengede tutmak için...
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