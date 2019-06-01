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nedir? kanseri belirtileri nelerdir?

kanserinin ne olduğunu ne gibi belirtiler verdiğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak son zamanlarda çok fazla çoğalmaya başlayan kanser türleri arasına girmeye başladı. Peki nedir bu dil kanseri, nasıl belirtiler verir diyorsanız işte dil kanserinin en sinsi belirtileri…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 15:46
Dil kanseri nedir? Dil kanseri belirtileri nelerdir?

DİL KANSERİ

Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen , en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle kanseri semptomlarını bilmenin çok önemli olması kadar, erken tedavi etmek de çok önemlidir.

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Dil kanseri nedir? Dil kanseri belirtileri nelerdir?
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