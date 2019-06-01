Dil kanseri nedir? Dil kanseri belirtileri nelerdir?

Dil kanserinin ne olduğunu ne gibi belirtiler verdiğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak dil kanseri son zamanlarda çok fazla çoğalmaya başlayan kanser türleri arasına girmeye başladı. Peki nedir bu dil kanseri, nasıl belirtiler verir diyorsanız işte dil kanserinin en sinsi belirtileri…
Giriş Tarihi: 1.6.2019 15:46
DİL KANSERİ
Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen dil kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle dil kanseri semptomlarını bilmenin çok önemli olması kadar, erken tedavi etmek de çok önemlidir.