Ter kokusu nasıl giderilir? Ter kokusunu önlemek için doğal çözüm!

Vücut kokusu terin parçalanmasına neden olan bakterilerden kaynaklanır ve büyük ölçüde apokrin bezlerine bağlıdır. Vücut kokusunun çoğu bunlardan gelir. Bu bezler memelerde, genital bölgede, göz kapaklarında, koltuk altlarında ve kulakta bulunur. Memelerde, yağ damlacıklarını anne sütüne salgılarlar. Kulakta, kulak kiri oluşumuna neden olurlar. Derideki apokrin bezleri ve göz kapakları da ter bezleridir. Derideki apokrin bezlerinin çoğu kasıklarda, koltuk altlarında ve meme uçlarında bulunur. İnsanın derisinde genellikle bir koku hep vardır ancak bazen aşırı derecede rahatsız edici hale gelir. İşte ter kokusunu gidermenize yardım olacak veya ter kokusunu azaltacak birkaç ipucu…

Ter kokusu utanç verici olabilir, ama neyse ki, çoğu durumda ciddi bir sorun olduğunu göstermez. Bu kokudan kurtulmak için yapabileceğin şeyler var, ya da en azından azaltmak için…

En az günde bir kez duş alın. Sabun veya duş jeli kullanın ve özellikle terlemeye eğilimli bölgelerinizi iyice köpürtün. Özellikle sıcak, nemli bölgelerde, günde iki kez duş almak hiç de abartılı olmaz. Egzersiz yaptıktan veya terledikten sonra en kısa sürede duş alın.

Antibakteriyel sabun kullanın. Düzenli duşlar bu numarayı yapmıyorsa, bir antibakteriyel sabun kullanın. Bu yıkamalar cildinizdeki bakteri sayısını azaltmaya yardımcı olabilir, böylece ter kokmasına dönüşecek daha az şey olur.

Doğru koltuk altı ürünü alın. Deodorantlar koltuk altlarını bakteri için daha az misafirperver bir yuva yapar. Ayrıca ter kokusunu maskelemeye yardım ediyor. Öte yandan terlemeyi önleyici deodorantlar terlemeyi azaltmak için ter bezlerini tıkar. Çok terlemiyor ama vücut kokusu alıyorsanız, deodorantlar gitmenin yoludur. Bir süveterseniz, hem terlemeyi önleyici hem de deodorant etiketli bir ürün aldığınızdan emin olun. Hala ter kokusu alıyorsanız daha yüksek oranda bileşen içeren daha güçlü bir ürün arayın. Reçetesiz satılan ürünler sizi taze tutmuyorsa, reçeteli terlemeyi önleyici / deodorant alma konusunda doktorunuzla konuşun.

TER KOKUSUNA DOĞAL ÇÖZÜM

Limon suyu

Limon suyu da sirke ve cadı fındığı gibi pH derecesini yükselterek ter bölgesinde bakterinin yaşamasını imkânsız kılar. Fakat limon suyunun tek bir avantajı hassas bölgelerde de kullanılabilir oluşudur. Limonunyarısını sıkın ve terleyen bölgeye sürün. Diğer yarısını da sonra kullanmak için saklayın. Alternatif olarak, limonu sıkın ve suyuna pamuğu batırdıktan sonra aşırı terleyen vücut bölgesine sürün. Eğer limonun asidik oluşundan haz etmiyorsanız ve cildiniz bundan rahatsız oluyorsa limonu sıktıktan sonra yarım bardak suyla karıştırın ve karışımı terleyen bölgenize sürün.

Günde 3 kaşık

Elma sirkesi cildinizin pH düzeyini dengeleyerek vücut kokusunu giderir. Banyodan önce bir parça pamuk elma sirkesiyle ıslatılarak koltuk altına sürülür ve 2-3 dakika öyle beklenir. Sonrasında koltuk altı durulanıp banyo yapmaya devam edilir. İki tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suya ekleyin ve yemeklerden önce günde üç defa için. Tadına veya kokusuna dayanamıyorsanız bu karışıma biraz bal ekleyebilirsiniz. Aşırı terlemeyi azaltmak için iyi bir çözümdür.

Biberiye kürü

Biberiye bitkisi, bakteri ve mantar nedenli kokuları önlemenin yanında onları yok etmek için de kullanılır. Tropikal olanı kullanıldığında çok daha fazla olumlu sonuç alınır. Yarım fincan kurutulmuş biberiye yaprağı alın ve 4 bardak suya ekleyin. Kısa bir süre demleyin ve daha sonra bu suyu banyo yaparken genital bölgeleriniz dışında terleyen bölgenize kullanın. Eğer sürdüğünüzde cildiniz tahriş oluyorsa kullanmayı hemen bırakın.

Sirke kürü

Sirke ter kokusundan kurtulmak için etkili çözüm sağlar. Sürüldüğü yerde cildin pH düzeyini düşürdüğü için bakteri oluşumunu dolayısıyla koku oluşumunu engeller. Beyaz sirkenin ter kokusunu önlemek için kullanımı şu şekildedir: Pamuk, beyaz sirkeyle ıslatılarak koltuk altlarına sürülür ya da sprey şişesine konularak her banyodan sonra koltuk altlarına sürülür. Sirke sürdükten sonra deodorant kullanmayın. Banyo sırasında suyla karıştırılmış beyaz sirkeyle koltuk altlarınızı yıkayabilirsiniz. Tıraş sonrası sirke kullanmayın. Sirke tıraş edilen yeri tahriş eder.