Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bu besini yılda 7 kez yerseniz en ölümcül hastalıktan bile koruyor!

Bu besini yılda 7 kez yerseniz en ölümcül hastalıktan bile koruyor!

Birçok hastalığa şifa olan bitkisi yöreye göre ismi değişse de daha çok "Andırın Doktoru" olarak bilinmektedir. Akdeniz bölgesine ait bir bitki olsa da Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana illerinde de çorbası sıkça tüketilir. Çok fazla bilinmeyen bu besinin sağlığımız üzerinden önemli etkileri vardır. Yılda 7 kez tüketildiğinde ise binbir türlü hastalıktan koruduğu söylenir. Peki tirşik bitkisinin faydaları nelerdir? Tirşik çorbası nasıl yapılır? İşte tirşik bitkisine dair her şey...

Giriş Tarihi: 5.6.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:26
Bu besini yılda 7 kez yerseniz en ölümcül hastalıktan bile koruyor!

TİRŞİK BİTKİSİ

Andırın bölgesinde yılan pancarı, zehirli pancar ve yılan yastığı olarak adlandırılan bu bitki geçtiğimiz yıllarda üniversite tarafından yapılan araştırma ile uluslararası bilimsel bir dergi olan Asian Journal Of Chemistry'de yayınlandı. Andırın bölgesinde uzun yıllardır halk tarafından yoğun şekilde tüketilen çorbası, yüksek miktarda antioksidan içerir. Tirşik bitkisi isimleri bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle, yaban pancarı, ayıkulağı, yılan otu, kabargan, yılanyastığı, Nivik olarak bilinir. Halk arasında mucize etkileri olduğu bilinerek şifa niyetine içilen bu çorbanın yılda 7 kez tüketilmesinin unutulmaması gerektiğinin de altı çiziliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu besini yılda 7 kez yerseniz en ölümcül hastalıktan bile koruyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN