Bu besini yılda 7 kez yerseniz en ölümcül hastalıktan bile koruyor!

TİRŞİK BİTKİSİ

Andırın bölgesinde yılan pancarı, zehirli pancar ve yılan yastığı olarak adlandırılan bu bitki geçtiğimiz yıllarda üniversite tarafından yapılan araştırma ile uluslararası bilimsel bir dergi olan Asian Journal Of Chemistry'de yayınlandı. Andırın bölgesinde uzun yıllardır halk tarafından yoğun şekilde tüketilen tirşik çorbası, yüksek miktarda antioksidan içerir. Tirşik bitkisi isimleri bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle, yaban pancarı, ayıkulağı, yılan otu, kabargan, yılanyastığı, Nivik olarak bilinir. Halk arasında mucize etkileri olduğu bilinerek şifa niyetine içilen bu çorbanın yılda 7 kez tüketilmesinin unutulmaması gerektiğinin de altı çiziliyor.