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aylarında çok işinize yaracak! Kaşıntıya ve sinek ısırıklarına karşı 10 etkili yöntem!

aylarıyla birlikte pek çok kişi böcek ve sinek ısırıklarının yol açtığı kaşıntıdan yakınıyor. Hele de sivrisinek ısırığıyla gelen kişiyi adeta canından bezdiriyor. Sinek ve böcek ısırıkları bir yana kaşıntının altında bazen de egzama, yetersiz beslenme, alerji, kurdeşen hatta iç organ hastalıkları gibi ciddi nedenler de yatabiliyor. Peki böcek ve sinek ısırıklarında oluşan kaşıntı nasıl geçer? Kaşıntıya ne iyi gelir? , kaşıntının altında yatan nedenleri ve kaşıntıya karşı etkili yöntemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 5.6.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:01
Yaz aylarında çok işinize yaracak! Kaşıntıya ve sinek ısırıklarına karşı 10 etkili yöntem!

kaşıntıyı getiriyor, minik bir alanda ortaya çıksa da bir bakmışsınız bütün vücudunuzu sarmış, sizi adeta canınızdan bezdirir bir hal almış. Özellikle aylarında sivrisinek başta olmak üzere böcek ve sinek ısırıklarıyla yaygınlaşan kaşıntı sorunu çocuk-yaşlı herkesi olumsuz etkiliyor. , pek çok kişinin kaşıntı şikayetiyle hekime başvurduğunu belirterek, bazı durumlarda da kaşıntının, cilt kuruluğundan alerjiye, egzamadan yetersiz beslenmeye, mantar hastalıklarından kurdeşene, psikiyatrik sorunlardan iç organ hastalıklarına dek birçok nedeni olduğunu söylüyor. Pek çok farklı nedenin sonucunda merkezi sinir sisteminden çıkan uyarıların periferik sinir sistemi yoluyla cildimize ulaştığını ve kaşınma hissi başladığını belirten Dr. Yeliz Erdemoğlu "Kaşınmak, beyinde serotonin hormonu salınımına neden olarak bireyi rahatlatsa da tekrarlayan kaşıntılar, hayat kalitesini belirgin biçimde azaltır ve bu durum dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşebilir" diyor.

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Yaz aylarında çok işinize yaracak! Kaşıntıya ve sinek ısırıklarına karşı 10 etkili yöntem!
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