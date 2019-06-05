Yaz aylarında çok işinize yaracak! Kaşıntıya ve sinek ısırıklarına karşı 10 etkili yöntem!

Kaşıntı kaşıntıyı getiriyor, minik bir alanda ortaya çıksa da bir bakmışsınız bütün vücudunuzu sarmış, sizi adeta canınızdan bezdirir bir hal almış. Özellikle yaz aylarında sivrisinek başta olmak üzere böcek ve sinek ısırıklarıyla yaygınlaşan kaşıntı sorunu çocuk-yaşlı herkesi olumsuz etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu, pek çok kişinin kaşıntı şikayetiyle hekime başvurduğunu belirterek, bazı durumlarda da kaşıntının, cilt kuruluğundan alerjiye, egzamadan yetersiz beslenmeye, mantar hastalıklarından kurdeşene, psikiyatrik sorunlardan iç organ hastalıklarına dek birçok nedeni olduğunu söylüyor. Pek çok farklı nedenin sonucunda merkezi sinir sisteminden çıkan uyarıların periferik sinir sistemi yoluyla cildimize ulaştığını ve kaşınma hissi başladığını belirten Dr. Yeliz Erdemoğlu "Kaşınmak, beyinde serotonin hormonu salınımına neden olarak bireyi rahatlatsa da tekrarlayan kaşıntılar, hayat kalitesini belirgin biçimde azaltır ve bu durum dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşebilir" diyor.