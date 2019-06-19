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Dikkat! Lezzetli diye tükettiğimiz bu kan damarlarını dataltıyor!

bizi birçok hastalıktan korurken aynı zamanda içlerinden bazıları fazla veya yanlış tüketildiğinde bizi hasta eder. , baş ağrısı gibi nedensizce ortaya çıkan bazı rahatsızlıkların sebebi yediğimiz, içtiğimiz besinler olabilir. Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? İşte kan damarlarınızı daraltan o besinler, faydaları ve zararları...

Giriş Tarihi: 19.6.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 09:40
Dikkat! Lezzetli diye tükettiğimiz bu besinler kan damarlarını dataltıyor!

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. , sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

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Dikkat! Lezzetli diye tükettiğimiz bu besinler kan damarlarını dataltıyor!
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