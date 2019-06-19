Dikkat! Lezzetli diye tükettiğimiz bu besinler kan damarlarını dataltıyor!

MEYAN KÖKÜ



Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.