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diyeti nedir? nasıl yapılır?

Karpuzdan sonra yaz aylarının sevilen meyvesi olan faydalarıyla şaşırtıyor. Özellikle de diyet yapanlar için metabolizmayı hızlandırarak etkili bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. 5 günde 5 kilo vermenizi sağlayacak olan diyeti çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki kavun diyeti nedir? ? İşte 5 günde 5 kilo verdiren kavun diyeti...

Giriş Tarihi: 1.7.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 11:27
Kavun diyeti nedir? Kavun diyeti nasıl yapılır?

KAVUN DİYETİ

Yaz aylarında en az karpuz kadar sevilen ferahlatıcı meyvelerden biri olan , sağlık açısından oldukça yararlı bir meyvedir. Halk arasında meyve olarak nitelendirilen ama aslında meyvesi yenen bir sebze olan A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot, brom bakımından zengindir. Neredeyse tamamına yakın içeriği bol su olan kavun uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra zayıflamak isteyen kadınların da imdadına yetişiyor. Yazın en lezzetli tatlarından biri olan kavunu yiyerek nasıl kilo verebileceğinizi sizler için derledik.

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Kavun diyeti nedir? Kavun diyeti nasıl yapılır?
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